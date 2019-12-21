В воскресенье, 22-го декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Аталанта» и «Милан». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начало в 13.30 по киевскому времени.

«Аталанта» практически в безнадежной ситуации, после трех поражений подряд, сумела выйти из группы в Лиге чемпионов, однако в чемпионате потерпела неудачу, на минувших выходных уступив в гостях «Болонье». Бергамцы упустили шанс вполтную приблизиться к четвертому месту, отрыв от которого сейчас составляет четыре очка. В воскресенье команде Руслана Малиновского предстоит провести еще один непростой поединок. «Милан» набрал неплохую форму, впервые с начала сезона выдав четырехматчевую беспроигрышную серию, причем две последние игры в гостях выиграл.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Милан».