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Аталанта — Милан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 17-го тура Серии А

  • 21.12.2019 21:05
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Аталанта — Милан. Текстовая трансляция матча
© atalanta.it

В воскресенье, 22-го декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Аталанта» и «Милан». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начало в 13.30 по киевскому времени.

«Аталанта» практически в безнадежной ситуации, после трех поражений подряд, сумела выйти из группы в Лиге чемпионов, однако в чемпионате потерпела неудачу,  на минувших выходных уступив в гостях «Болонье». Бергамцы  упустили шанс вполтную приблизиться к четвертому месту, отрыв от которого сейчас составляет четыре очка. В воскресенье команде Руслана Малиновского предстоит провести еще один непростой поединок. «Милан» набрал неплохую форму, впервые с начала сезона выдав четырехматчевую беспроигрышную серию, причем две последние игры в гостях выиграл.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Милан».

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Источник — Sport.ua

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