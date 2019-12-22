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Аталанта — Милан — 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией матча 17-го тура Серии А

  • 22.12.2019 13:30
  • 5835 просмотров
  • 8 комментариев
Аталанта — Милан — 1:0. LIVE
© atalanta.it

Итальянская Серия А. 17-й тур

«Аталанта» – «Милан» - 1:0

 Гомес (10)

 Мусаккио (37), Сусо (43)

«Аталанта»: Голлини - Толой, Джимсити, Паломино - Кастань, де Рон, Малиновский, Госенс - Пашалич, Гомес, Иличич

Запас: Росси, Спортьело, Хатебур, Ибаньес, Масиелло, Фройлер, Бэрроу, Муриэль

«Милан»: А. Доннарумма - Конти, Мусаккио, Романьоли, Родригес - Кессье, Беннасер, Бонавентура - Сусо, Леау, Чалханоглу

Запас: Д. Доннарумма, Рейна, Калабрия, Кальдара, Билья, Брешианини, Кастильехо, Габбиа, Крунич, Борини, Пентек, Ребич

Арбитр: Федерико Ла Пенна

Стадион: «Атлети Адзурри»

ПЕРЕРЫВ!

44 мин. Неудачно разыграли штрафной хозяева, после навеса мяч покинул пределы поля.

43 мин. Госенс после фола Сусо заработал право на опасный штрафной. Как показал повтор была симуляция со стороны игрока Аталанты, не тому желтую показал рефери.

42 мин. Спокойно справляются защитники Аталанты с атаками Милана, заблокирован удар Леау с линии штрафной.

41 мин. Опасно! Иличич здорово приложился к мячу с дальней дистанции, но Доннарумма отбил сферу в сторону от ворот.

39 мин. Хорошую комбинацию едва не провели гости, Могли они в два паса пройти оборону соперника, но вышел из ворот Голлини и опередил Леау.

 37 мин. Мусаккио отмахнулся от Гомеса и попал сопернику по лицу.

35 мин. Не идут у Милана и дальние удары, Беннсер пробил очень неточно.

33 мин. Видимо, слишком резво начала матч Аталанта и сейчас подсела из-за предложенного ей же темпа. Но гол хозяева забили, значит сделали все правильно.

31 мин. Аталанта, похоже, взяла паузу в атакующих действиях,  у Милана ровным счетом ничего не получается впереди, не могут гости провести хотя бы одну опасную атаку.

29 мин. Опасно! Позволили хозяева пробить Родригесу с дальней дистанции, после чего мяч просвистел рядом с ближней от Голлини девятки.

28 мин. Нервничают как Пиоли, так и Гасперини. Оба очень активно ведут себя около боковой линии поля.

26 мин. Упал темп матча по сравнению со стартовыми минутами, отодвинул Милан игру от своей штрафной.

24 мин. Почаще стали гости переходить в атаку, но ничего существенного создать около ворот Голлини не удается.

22 мин. Первую половину тайма Аталанта может занести себе в актив, только вот Малиновский пока не выделяется, хотя и погоды не портит. Лучшим у хозяев пока являются Иличич и Гомес.

20 мин. Растеряны гости, чем пытается воспользоваться Аталанта. Прессингуют хозяева соперника около его штрафной.

18 мин. Опасно! После навеса со штрафного Мусаккио опередил Кастаня и головой пробил рядом со штангой.

17 мин. Разминается уже у  Милана Пентек, который заметно сдал по сравнению с предыдущим сезоном, когда он штамповал голы один за вторым.

15 мин. Момент! После пушечного выстрела Пашалича из-за пределов штрафной мяч задел перекладину ворот Милана в районе верхнего угла и покинул пределы поля.

14 мин. Не обращают хозяева внимания на забитый гол и настойчиво идут вперед.

12 мин. Быстро Аталанта материализовала свое преимущество, необходимо теперь Милану играть более активно.

 10 мин. ГОЛ! Фантаастический гол Гомеса! Получил он мяч на левом фланге, на скорости обыграл Конти и, ворвавшись в штрафную, мощно пробил под перекладину!

9 мин. Сусо в контратаке хорошо накрутил в штрафной хозяев Толоя, но удар у испанца не получился.

7 мин. После опасного прострела Госенса совсем немного не дотягивается до мяча Кастань! 

5 мин. В основном левым флангом атакуют хозяева, вновь навесил Иличич, но мяч стал легкой добычей голкипера.

3 мин. Вот и Малиновский попытался пробить с дальней дистанции, но мяч свалился с ноги Руслана.

2 мин. Мощно начала Аталанта, после навеса Иличича хозяева заработали право на угловой.

1 мин. Опасно! В первой же атаке хозяев Иличич здорово пробил из-за пределов штрафной, но Доннарумма отбил мяч, летящий в дальний угол.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В воскресенье, 22-го декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Аталанта» и «Милан». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начало в 13.30 по киевскому времени.

«Аталанта» практически в безнадежной ситуации, после трех поражений подряд, сумела выйти из группы в Лиге чемпионов, однако в чемпионате потерпела неудачу,  на минувших выходных уступив в гостях «Болонье». Бергамцы  упустили шанс вполтную приблизиться к четвертому месту, отрыв от которого сейчас составляет четыре очка. В воскресенье команде Руслана Малиновского предстоит провести еще один непростой поединок. «Милан» набрал неплохую форму, впервые с начала сезона выдав четырехматчевую беспроигрышную серию, причем две последние игры в гостях выиграл.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Милан».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 22.12.2019 13:54
    0
    Прикольная форма у вратаря Аталанты
    Ссылка
    backhoserde
    online
    backhoserde, 22.12.2019 13:54
    -1
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    Slunkoo
    online
    Slunkoo, 22.12.2019 13:53
    -3
    20 minut Ruslan nikakoj .....lavka cikaje ....
    Ссылка
    Pavlo
    online
    Pavlo, 22.12.2019 13:47
    +1
    nomad, 22.12.2019 13:45
    Всегда против Аталанты.
    Будет ничья или победа Интера.
    Ну почему только Интера? В этом матче и Ювентус может победить А если еще и Лацио с Ромой подтянутся, то вообще классная заруба выйдет!
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 22.12.2019 13:47
    +1
    Красивый гол Гомеса.
    Все таки какой менеджмент был в Металлисте
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 22.12.2019 13:47
    0
    Гомес обіграв Гомеса і забив теж Гомесу?
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 22.12.2019 13:45
    -2
    Всегда против Аталанты.
    Будет ничья или победа Интера.
    Ссылка
    Pavlo
    online
    Pavlo, 22.12.2019 13:45
    +1
    Жалко Доннарумму. Милан конечно клуб с великой историей, но сейчас не дотягивает даже до середнячка по итальянским меркам. Такой вратарь должен в Лиге чемпионов выступать. Может хотябы Ювентус на него расскошелится? Или в Англию.
    Ссылка
    Pavlo
    online
    Pavlo, 22.12.2019 13:47
    +1
    nomad, 22.12.2019 13:45
    Всегда против Аталанты.
    Будет ничья или победа Интера.
    Ну почему только Интера? В этом матче и Ювентус может победить А если еще и Лацио с Ромой подтянутся, то вообще классная заруба выйдет!
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 22.12.2019 13:47
    +1
    Красивый гол Гомеса.
    Все таки какой менеджмент был в Металлисте
    Ссылка
    Pavlo
    online
    Pavlo, 22.12.2019 13:45
    +1
    Жалко Доннарумму. Милан конечно клуб с великой историей, но сейчас не дотягивает даже до середнячка по итальянским меркам. Такой вратарь должен в Лиге чемпионов выступать. Может хотябы Ювентус на него расскошелится? Или в Англию.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 22.12.2019 13:54
    0
    Прикольная форма у вратаря Аталанты
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 22.12.2019 13:47
    0
    Гомес обіграв Гомеса і забив теж Гомесу?
    Ссылка
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