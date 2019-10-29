Эшли Барти – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 29 октября, состоятся поединки второго тура в Красной группе на Итоговом турнире WTA.
Соревнования одиночного разряда продолжит матч Эшли Барти (Австралия, 1) – Наоми Осака (Япония, 3). Время начала поединка – 12:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались 4 раза, счет равный
Источник — Sport.ua
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