Завацкая сыграет в полуфинале 60-тысячника ITF в Венгрии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№117 WTA) продолжила победную серию на грунтовом 60-тысячнике ITF в Венгрии.
В матче 1/4 финала украинка, посеянная под 5 номером, одолела словенку Кайю Юван (№127 WTA).
Секешфехервар. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Кайя Юван (Словения) – 6:1, 6:4
Следующей соперницей Завацкой станет победительница матча Данка Ковинич (№108 WTA) – Тамара Корпач (№124 WTA).
Напомним, для того, чтобы дебютировать в первой сотне мирового рейтинге, Завацкой нужна победа на турнире в Секешфехерваре.
Источник — Sport.ua
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