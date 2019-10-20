Остапенко выиграла первый турнир за 2 года

Прошлогодняя чемпионка турнира WTA международной серии в Люксембурге немка Юлия Гёргес (№26 WTA) не сумела защитить титул в матче против латвийки Алены Остапенко (№63 WTA).

В матче за титул победительница Ролан Гаррос-2017 выиграла в двух сетах.

Люксембург. Финал

Юлия Гёргес (Германия) – Алена Остапенко (Латвия) – 4:6, 1:6

Отметим, что это первый титул Остапенко со времен Сеула-2017 и второй – со времен победы на Открытом чемпионате Франции в том же году.

С понедельника латвийка, которая в свое время входила в топ-5 рейтинга WTA, поднимется на 46-е место мировой классификации.