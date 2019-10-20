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Остапенко выиграла первый турнир за 2 года

В финале Люксембурга латвийка одолела прошлогоднюю чемпионку Юлию Гёргес

  • 20.10.2019 17:20
  • 617 просмотров
  • 4 комментария
Остапенко выиграла первый турнир за 2 года
© WTA. Алена Остапенко
Прошлогодняя чемпионка турнира WTA международной серии в Люксембурге немка Юлия Гёргес (№26 WTA) не сумела защитить титул в матче против латвийки Алены Остапенко (№63 WTA).
 
В матче за титул победительница Ролан Гаррос-2017 выиграла в двух сетах.
 
Люксембург. Финал
Юлия Гёргес (Германия) – Алена Остапенко (Латвия) –  4:6, 1:6
 
Отметим, что это первый титул Остапенко со времен Сеула-2017 и второй – со времен победы на Открытом чемпионате Франции в том же году.
 
С понедельника латвийка, которая в свое время входила в топ-5 рейтинга WTA, поднимется на 46-е место мировой классификации.
 
А вот Гёргес потеряет 2 позиции. Также немка потеряла шанс квалифицироваться на малый Итоговый турнир.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Sashamar
    Sashamar, 20.10.2019 18:33
    0
    Коли вона стартувала на переможному для неї РГ, теж була сорок якоюсь. Вона повернеться!
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 20.10.2019 18:02
    +1
    Stelios Komnin, 20.10.2019 17:52
    Думаю, тут все проще: последние турниры года никому не нужны. Если и приезжают сильные, то просто потолкаться отработать контракт. По игре Остапенко все также лупит в коридор.
    У Остапенко в финале 0 двойных при 6 эйсах. Бартоли что-то знает в тренерской работе.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 20.10.2019 17:52
    +1
    Ukrop, 20.10.2019 17:30
    Вперед,обратно в десятку
    Думаю, тут все проще: последние турниры года никому не нужны. Если и приезжают сильные, то просто потолкаться отработать контракт. По игре Остапенко все также лупит в коридор.
    Ссылка
    Ukrop
      Ukrop, 20.10.2019 17:30
    +1
    Вперед,обратно в десятку
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 20.10.2019 18:02
    +1
    Stelios Komnin, 20.10.2019 17:52
    Думаю, тут все проще: последние турниры года никому не нужны. Если и приезжают сильные, то просто потолкаться отработать контракт. По игре Остапенко все также лупит в коридор.
    У Остапенко в финале 0 двойных при 6 эйсах. Бартоли что-то знает в тренерской работе.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 20.10.2019 17:52
    +1
    Ukrop, 20.10.2019 17:30
    Вперед,обратно в десятку
    Думаю, тут все проще: последние турниры года никому не нужны. Если и приезжают сильные, то просто потолкаться отработать контракт. По игре Остапенко все также лупит в коридор.
    Ссылка
    Ukrop
      Ukrop, 20.10.2019 17:30
    +1
    Вперед,обратно в десятку
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 20.10.2019 18:33
    0
    Коли вона стартувала на переможному для неї РГ, теж була сорок якоюсь. Вона повернеться!
    Ссылка
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