Шанхай. Джокович и Федерер вышли в 1/4 финала (обновляется)

В четверг, 10 октября, на Мастерсе в Шанхае проходят матчи 1/8 финала.
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович разобрался с Джоном Изнером. Фабио Фоньини одолел Карена Хачанова.
Шанхай. 1/8 финала
Даниил Медведев (Россия) – Вашек Поспишил (Канада) – 7:6(7), 7:5
Фабио Фоньини (Италия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 7:5
Маттео Берреттини (Италия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 7:6(5), 6:4
Новак Джокович (Сербия) – Джон Изнер (США) – 7:5, 6:3
Хуберт Хуркач (Польша) – Стефанос Циципас (Греция) – 5:7, 6:3, 6:7(5)
Николоз Басилашвили (Грузия) – Доминик Тим (Австрия) – 3:6, 4:6
Давид Гоффен (Бельгия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:7(7), 4:6
Александр Зверев (Германия) – Андрей Рублев (Россия)
Пары четвертьфиналов
Верхняя часть сетки
Джокович – Циципас
Медведев – Фоньини
Нижняя часть сетки
Берреттини – Тим
Зверев / Рублев – Федерер
Источник — Sport.ua
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