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Шанхай. Джокович и Берреттини вышли в 1/4 финала (обновляется)

На Мастерсе в Китае проходят матчи 1/8 финала

  • 10.10.2019 12:38
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Шанхай. Джокович и Берреттини вышли в 1/4 финала (обновляется)
© sh_rolexmasters. Новак Джокович
В четверг, 10 октября, на Мастерсе в Шанхае проходят матчи 1/8 финала.
 
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович разобрался с Джоном Изнером. Фабио Фоньини одолел Карена Хачанова.
 
Шанхай. 1/8 финала 
 
Даниил Медведев (Россия) – Вашек Поспишил (Канада) – 7:6(7), 7:5
Фабио Фоньини (Италия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 7:5
Маттео Берреттини (Италия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 7:6(5), 6:4
Новак Джокович (Сербия) – Джон Изнер (США) – 7:5, 6:3
Хуберт Хуркач (Польша) – Стефанос Циципас (Греция)
Николоз Басилашвили (Грузия) – Доминик Тим (Австрия)
Давид Гоффен (Бельгия) – Роджер Федерер (Швейцария)
Александр Зверев (Германия) – Андрей Рублев (Россия)
 
Пары четвертьфиналов
 
Верхняя часть сетки
Джокович – Хуркач / Циципас
Медведев – Фоньини 
 
Нижняя часть сетки
Берреттини – Басилашвили / Тим
Зверев / Рублев – Гоффен / Федерер 
 
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Источник — Sport.ua

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