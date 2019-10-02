Пекин. Свитолина, Барти, Бертенс и Квитова – в четвертьфинале

В среду и в четверг на обязательном Премьере в Пекине пройдут матчи третьего круга у женщин.
Стоит отметить вылет Белинды Бенчич, которая соперничает с Элиной Свитолиной в Чемпионской гонке. Еще одна соперница украинки, Кики Бертенс, свой матч выиграла в трех сетах.
Если Бенчич не получит wild card на Кубок Кремля (куда она пока не заявлена), то Свитолиной будет достаточно нынешнего количества очков для участия в Итоговом турнире. Для комфортной уверенности нужно обыграть Бертенс в четвертьфинале.
Пекин. Третий круг
Матчи 2-го октября
Эшли Барти (Австралия) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:3, 6:7(5), 6:2
Петра Квитова (Чехия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 6:3
Кики Бертенс (Нидерланды) – Полона Херцог (Словения) – 7:6(6), 2:6, 6:3
Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 6:3, 6:7(8), 6:3
Матчи 3-го октября
Каролин Возняцки (Дания) – Катерина Синякова (Чехия)
Элисон Риск (США) – Наоми Осака (Япония)
Екатерина Александрова (Россия) – Дарья Касаткина (Россия)
Бьянка Андрееску (Канада) – Дженнифер Брэди (США)
Пары четвертьфиналов
Верхняя часть сетки
Барти – Квитова
Свитолина – Бертенс
Нижняя часть сетки
Андрееску / Брэди – Риск / Осака
Александрова / Касаткина – Возняцки / Синякова
Источник — Sport.ua
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