Пекин. Энди Маррей вышел в четвертьфинал (обновляется)

13:06 — mony65

то что ты считаешь многим на это наплевать и растереть повторяю жаль твоих родителей,что у них вы...

13:03 — Андрей Грубий

я считаю недоразумением фанов днища, ведь они начали гнать первыми на Шахтёр! А теперь захлёбывай...

12:56 — mony65

ну если ты считаешь себя недоразумением то будем про них говорить ,базара нет,жалко твоих родител...