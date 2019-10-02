Пекин. Энди Маррей вышел в четвертьфинал (обновляется)

В среду и в четверг на турнире ATP 500 в Пекине пройдут матчи второго круга.
Вторую победу на турнире одержал экс-лидер мирового рейтинга Энди Маррей. На этот раз британец, который возвращается в большой теннис после замены тазобедренного сустава, переиграл соотечественника Кемерона Норри. Напомним, в первом круге Маррей одолел 13-ю ракетку мира Маттео Берреттини.
Пекин. Второй круг
Матчи 2-го октября
Энди Маррей (Великобритания) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 7:6(6), 6:7(4), 6:1
Карен Хачанов (Россия) – Жереми Шарди (Франция) – 7:6(0), 7:6(5)
Андрей Рублев (Россия) – Фабио Фоньини (Италия)
Доминик Тим (Австрия) – Чжичжэнь Чжан (Китай)
Матчи 3-го октября
Джон Изнер (США) – Дэн Эванс (Великобритания)
Сэм Куэрри (США) – Диего Шварцман (Аргентина)
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Александр Зверев (Германия)
Николоз Басилашвили (Грузия) – Стефанос Циципас (Греция)
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Тим / Чжан – Маррей
Хачанов – Рублев / Фоньини
Нижняя часть сетки
Изнер / Эванс – Басилашвили / Циципас
Куэрри / Шварцман – Оже-Альяссим / Зверев
Источник — Sport.ua
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