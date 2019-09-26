Ухань. Барти и Соболенко сыграют в полуфинале (обновляется)

Слишком уж интересная концовка чемрионата что бы бойкотировать

Улыбнул меня твой пост. Купюрки долларовые и евро красивые я действительно выбирал в супермаркет...

"... Лишь в заключительном поединке сборная России проснулась, нанеся сокрушительное поражение та...

14:16 — maxaonin8

ШД никогда "клеткой" не был. Только ущербный может это отрицать. Это другой наш "гранд" - клетка....

14:08 — LeXXX костюк

Какие молодцы Зинченко и Малиновский, что вырвались с клетки Шахтёра - это огроменный плюс для на...