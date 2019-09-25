Стаховский обыграл второго сеянного турнира в Орлеане

33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский продолжает борьбу на турнире во французском Орлеане.
В матче 1/16 финала первая ракетка Украины обыграл второго сеянного турнира француза Уго Умбера. Стаховский проигрывал после первого сета, но сумел отыграться и победить 4:6, 7:5, 7:5.
В 1/8 финала Стаховский сыграет с немцем Янником Маденом.
Источник — Sport.ua
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