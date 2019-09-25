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Стаховский обыграл второго сеянного турнира в Орлеане

Украинец выиграл непростой матч у Уго Умбера

  • 25.09.2019 18:26
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Стаховский обыграл второго сеянного турнира в Орлеане
© ТПУ. Сергей Стаховский

33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский продолжает борьбу на турнире во французском Орлеане.

В матче 1/16 финала первая ракетка Украины обыграл второго сеянного турнира француза Уго Умбера. Стаховский проигрывал после первого сета, но сумел отыграться и победить 4:6, 7:5, 7:5.

В 1/8 финала Стаховский сыграет с немцем Янником Маденом.

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Источник — Sport.ua

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