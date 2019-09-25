Стаховский обыграл второго сеянного турнира в Орлеане

18:42 — slo_nik2008

Смотрю карточки дают только Мариуполю......

18:40 — «УАФ– М а ф і я!»

Пришло время Буяльского спасать задницу физручиле

18:39 — viktor112007

Бєсєдін з часу виходу на поле 2 рази м'яча торкнувся))

18:38 — «УАФ– М а ф і я!»

У нас тренера нет, есть физручила, поэтому никого не должно удивлять то что происходит...

18:38 — unforgiven Den

Так что,Миха сегодня и плакать не будет?

18:38 — yatsiykvova

Комбінаша клас Кадр- шаба-кадр-ітд

18:36 — ZAKARPATFAN

Саме так, в тому талант, що він кращий серед гірших

18:33 — viktor112007

я б поржав дико якби Караваєв забив

18:33 — Martin Cristofer

Та да)