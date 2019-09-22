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Кубок Лейвера. Сборная Мира ушла в отрыв (обновляется)

В воскресенье определится победитель международного командного турнира

  • 22.09.2019 17:40
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Кубок Лейвера. Сборная Мира ушла в отрыв (обновляется)
© ATP. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
В воскресенье в Женеве пройдет завершающий день третьего розыгрыша Кубка Лейвера. 
 
В третий игровой день запланированы четыре матча: три одиночных и один парный. Отметим, что поединки проходят в трехсетовом формате, финальная партия играется в виде супер тай-брейка (до 10 очков).
 
Кубок Лейвера
Роджер Федерер / Стефанос Циципас (Европа) – Джон Изнер / Джек Сок (Мир) – 7:5, 4:6, 8-10
Доминик Тим (Европа) – Тейлор Фриц (Мир) – 5:7, 7:6(3), 5-10
Роджер Федерер (Европа) – Джон Изнер (Мир)
Александр Зверев (Европа) – Милош Раонич (Мир)
 
Общий счет противостояния
Европа – Мир – 7:11
 
Добавим, что в первый день каждая победа приносит команде одно очко, во второй – два, в третий – три. Первая команда, которая наберет 13 очков – выиграет турнир.
 
Рафаэль Надаль снялся с турнира перед третьим игровым днем из-за травмы запястья.
 

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Источник — Sport.ua

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