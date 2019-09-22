Кубок Лейвера. Сборная Мира ушла в отрыв (обновляется)

Уточнення. Магнуссен не отримав очко за найшвидше коло. Очко за найшвидше коло дають лише тоді,...

19:17 — bullyUA

Динамо Киев - Манчестер Сити 2-0. ЛЕ (10.03.2011) Это не разгромно проиграть на своем поле.

19:17 — Sunrise

Мы уже видели как одна дворовая команда с мс за 3 матча огребла 0-12

19:16 — MetalKH

А сепарня даунецкая всё лезет. Когда вы там уже закончитесь?

19:14 — Dynamo-s-Dnepra

И это написал болельщик бездомной команды.....

19:13 — Taran

Главное - это победа Чемпиона! А на Динамо как-то пох... Пусть дитя потешится. Лузерами были - лу...

19:13 — pavel85

Это вам не Ман Сити... дворовая Ворскла.Глянуть бы как они с Ман Сити играют))))))) 😕 При всей го...

19:12 — Miroslav1981

Разнесли в щепки.. Надеюсь повторят сей приятный счет в игре с «инкубатором».. Де Пена просто тех...