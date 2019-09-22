Кубок Лейвера. Сборная Мира начала третий день с победы (обновляется)

В воскресенье в Женеве пройдет завершающий день третьего розыгрыша Кубка Лейвера.
В третий игровой день запланированы четыре матча: три одиночных и один парный. Отметим, что поединки проходят в трехсетовом формате, финальная партия играется в виде супер тай-брейка (до 10 очков).
Кубок Лейвера
Роджер Федерер / Стефанос Циципас (Европа) – Джон Изнер / Джек Сок (Мир) – 7:5, 4:6, 8-10
Доминик Тим (Европа) – Тейлор Фриц (Мир)
Роджер Федерер (Европа) – Джон Изнер (Мир)
Александр Зверев (Европа) – Милош Раонич (Мир)
Общий счет противостояния
Европа – Мир – 7:8
Добавим, что в первый день каждая победа приносит команде одно очко, во второй – два, в третий – три. Первая команда, которая наберет 13 очков – выиграет турнир.
Рафаэль Надаль снялся с турнира перед третьим игровым днем из-за травмы запястья.
Источник — Sport.ua
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