Кубок Лейвера. Сборная Мира начала третий день с победы (обновляется)

В воскресенье в Женеве пройдет завершающий день третьего розыгрыша Кубка Лейвера.

В третий игровой день запланированы четыре матча: три одиночных и один парный. Отметим, что поединки проходят в трехсетовом формате, финальная партия играется в виде супер тай-брейка (до 10 очков).

Кубок Лейвера

Роджер Федерер / Стефанос Циципас (Европа) – Джон Изнер / Джек Сок (Мир) – 7:5, 4:6, 8-10

Доминик Тим (Европа) – Тейлор Фриц (Мир)

Роджер Федерер (Европа) – Джон Изнер (Мир)

Александр Зверев (Европа) – Милош Раонич (Мир)

Общий счет противостояния Европа – Мир – 7:8

Добавим, что в первый день каждая победа приносит команде одно очко, во второй – два, в третий – три. Первая команда, которая наберет 13 очков – выиграет турнир.