Кубок Лэйвера. Надаль одолел Раонича (обновляется)

В пятницу в Женеве продолжится третий розыгрыш Кубка Лэйвера.

Во второй игровой день состоятся четыре матча: три одиночных и один парный. Отметим, что поединки проходят в трехсетовом формате, финальная партия играется в виде супер тай-брейка (до 10 очков).

Кубок Лэйвера

Александр Зверев (Европа) – Джон Изнер (Мир) – 7:6(2), 4:6, 1-10

Роджер Федерер (Европа) – Ник Кириос (Мир) – 6:7(5), 7:5, 10-7

Рафаэль Надаль (Европа) – Милош Раонич (Мир) – 6:3, 7:6(1)

Рафаэль Надаль / Стефанос Циципас (Европа) – Ник Кириос / Джек Сок (Мир)

Общий счет противостояния

Европа – Мир – 7:3

Отметим, что в первый день каждая победа приносит команде одно очко, во второй – два, в третий – три. Первая команда, которая наберет 13 очков – выиграет турнир.