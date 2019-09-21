Кубок Лэйвера. Изнер принес второе очко сборной Мира (обновляется)

Это к слову о том с каким клубом играл ШД. Думаю Уотфорд в Украине боролся бы за чемпионство

Кацапездолы вон тоже тут своим ссаным чемпионатом понтовались, нахватали 2 по 5 за день от евросе...

Уроди. Наша пісня гарна й нова - у нас Куельяр номер перший, у нас Масіп номер перший, а Лунін дл...

немає в них кубка ліги, є кубок федерації для третього-четвертого дивізіонів

17:22 — UKRAINE FAN

Ну да самый главный игрок в сити. Правда его отсутствие не кто не заметит!

17:21 — UKRAINE FAN

Наберет форму Менди, Зина будет только по праздникам играть . Ну не ЛЗ защитник он. А по выше игр...

17:20 — StrikeX

Таки знищують... Скоро Пепу буде нецікаво в АПЛ