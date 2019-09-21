Кубок Лэйвера. Федерер обыграл Кирьоса (обновляется)

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Тарас СТЕПАНЕНКО: «В Манчестер Сити тяжело попасть, а играть можно» 18:59 — Милчел Авек Тяжело попасть не в Манчестер Сити, а в их ворота. Вот это неоднократно доказано Степаненко и ком...

Ман Сити - Уотфорд 18:59 — kina_ne_bydet Когда фанат команды, которая регулярно летит Шахте и сама бьёт антирекорды, причём турниром ниже,... 18:59 — JulikoB На каком этапе МС вылетел из прошлой ЛЧ? Это сильнейший клуб? 18:57 — Алексей Кривошейкин Я считаю по уровню игры и стабильности Манчестер Сити -самый сильный клуб в Европе. 18:55 — kina_ne_bydet Кстате, по владению мячём Шахтёр не уступил МС

Манчестер Сити забил самые быстрые 5 голов в истории АПЛ 18:57 — SEPULTARA Это хоккей на траве 18:56 — Сергей Долина Это не чемпионат, а какая то клоунада. 18:55 — SEPULTARA Я на высер твоего дружка ответил , если что 18:54 — JulikoB Кротам есть к чему стремиться.