Свитолина — Якупович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) во вторник, 17-го сентября, сыграет поединок 1/16 финала турнира в китайском Гуанчжоу. Соперницей Элины станет 28-летняя словенская спортсменка Далила Якупович (№151 WTA).
Поединок начнется ориентировочно в 11:30 по киевскому времени.
Плеер с трансляцией будет опубликован в новости перед началом матча.
Источник — Sport.ua
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