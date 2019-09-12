Бывшия первая ракетка мира Ким Клийстерс возобновляет карьеру

Экс-первая ракетка мира и 4-кратная чемпионка турниров Большого шлема Кими Клийстерс объявила о возвращении в профессиональный теннис.

Свое заявление 36-летняя бельгийка опубликовала в Twitter. Клийстерс сообщила, что вернется в теннис с началом сезона 2020 года.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH — Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019

Напомним, что Ким Клийстерс завершила карьеру в 2012-м году. За карьеру бельгийка трижды выигрывала US Open (2005, 2009, 2010) и один раз Australian Open (2011).