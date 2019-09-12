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Бывшия первая ракетка мира Ким Клийстерс возобновляет карьеру

36-летняя спортсменка возвращается в большой теннис

  • 12.09.2019 15:29
  • 1574 просмотра
  • 5 комментариев
Бывшия первая ракетка мира Ким Клийстерс возобновляет карьеру
© Hindustan Times. Ким Клийстерс

Экс-первая ракетка мира и 4-кратная чемпионка турниров Большого шлема Кими Клийстерс объявила о возвращении в профессиональный теннис.

Свое заявление 36-летняя бельгийка опубликовала в Twitter. Клийстерс сообщила, что вернется в теннис с началом сезона 2020 года.

Напомним, что Ким Клийстерс завершила карьеру в 2012-м году. За карьеру бельгийка трижды выигрывала US Open (2005, 2009, 2010) и один раз Australian Open (2011).

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Bogdan Skaskiv
      Bogdan Skaskiv, 12.09.2019 16:13
    0
    от ще би Жюстін з Мартіною повернулись. Ехх
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.09.2019 15:41
    +3
    Stanislav Matusevych, 12.09.2019 15:38
    Цікаво буде на неї подивитися. Але навряд чи варто розраховувати на фурор.
    Хіба сам факт повернення - не фурор?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.09.2019 15:38
    +1
    Цікаво буде на неї подивитися. Але навряд чи варто розраховувати на фурор.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 12.09.2019 15:37
    +1
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.09.2019 15:36
    +2
    Новина року. Кимка знову у ділі!!!!!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.09.2019 15:41
    +3
    Stanislav Matusevych, 12.09.2019 15:38
    Цікаво буде на неї подивитися. Але навряд чи варто розраховувати на фурор.
    Хіба сам факт повернення - не фурор?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.09.2019 15:36
    +2
    Новина року. Кимка знову у ділі!!!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.09.2019 15:38
    +1
    Цікаво буде на неї подивитися. Але навряд чи варто розраховувати на фурор.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 12.09.2019 15:37
    +1
    Ссылка
    Bogdan Skaskiv
      Bogdan Skaskiv, 12.09.2019 16:13
    0
    от ще би Жюстін з Мартіною повернулись. Ехх
    Ссылка
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