US Open. Медведев сыграет в полуфинале (обновляется)

3 и 4 сентября на Открытом чемпионате США по теннису проходят поединки четвертого круга.

Во вторник у мужчин сыграет верхняя часть сетки, в среду – нижняя.

US Open. 1/4 финала

Матчи 3 сентября

Даниил Медведев (Россия) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:6(6), 6:3, 3:6, 6:1

03:30* - Роджер Федерер (Швейцария) – Григор Димитров (Болгария)

* в ночь со вторника на среду

Матчи 4 сентября

20:30 - Маттео Берреттини (Италия) – Гаэль Монфис (Франция)

03:30* - Диего Шварцман (Аргентина) – Рафаэль Надаль (Испания)

* в ночь со среды на четверг

Полуфинальные пары

Медведев – Федерер / Димитров

Берреттини / Монфис – Шварцман / Надаль