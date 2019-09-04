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US Open. Медведев сыграет в полуфинале (обновляется)

На Открытом чемпионате США по теннису у мужчин проходят матчи 1/4 финала

  • 04.09.2019 00:50
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US Open. Медведев сыграет в полуфинале (обновляется)
© US Open. Даниил Медведев
3 и 4 сентября на Открытом чемпионате США по теннису проходят поединки четвертого круга.
 
Во вторник у мужчин сыграет верхняя часть сетки, в среду – нижняя. 
 
US Open. 1/4 финала
 
Матчи 3 сентября
 
Даниил Медведев (Россия) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:6(6), 6:3, 3:6, 6:1
03:30* - Роджер Федерер (Швейцария) – Григор Димитров (Болгария)
* в ночь со вторника на среду
 
Матчи 4 сентября
 
20:30 - Маттео Берреттини (Италия) – Гаэль Монфис (Франция)
03:30* - Диего Шварцман (Аргентина) – Рафаэль Надаль (Испания)
* в ночь со среды на четверг
 
Полуфинальные пары
  
Медведев – Федерер / Димитров 
Берреттини / Монфис –  Шварцман / Надаль
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Источник — Sport.ua

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