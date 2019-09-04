US Open. Свитолина стала первой полуфиналисткой (обновляется)

3 и 4 сентября на Открытом чемпионате США по теннису проходят поединки четвертого круга.

Во вторник у женщин играет нижняя часть сетки, в среду – верхняя. Отметим, что из всех оставшихся участниц только Серена Уильямс побеждала на турнирах Grand Slam.

US Open. 1/4 финала

Матчи 3 сентября

02:00* - Серена Уильямс (США) – Ван Цян (Китай)

* в ночь со вторника на среду

Матчи 4 сентября



02:00* - Бьянка Андрееску (Канада) – Элиза Мертенс (Бельгия) * в ночь со среды на четверг 19:00 - Белинда Бенчич (Швейцария) – Донна Векич (Хорватия)

Полуфинальные пары

Бенчич / Векич – Андрееску / Мертенс

Свитолина – С. Уильямс / Ван Цян