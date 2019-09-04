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US Open. Свитолина стала первой полуфиналисткой (обновляется)

На Открытом чемпионате США по теннису у женщин проходят матчи 1/4 финала

  • 04.09.2019 00:41
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US Open. Свитолина стала первой полуфиналисткой (обновляется)
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
3 и 4 сентября на Открытом чемпионате США по теннису проходят поединки четвертого круга.
 
Во вторник у женщин играет нижняя часть сетки, в среду – верхняя. Отметим, что из всех оставшихся участниц только Серена Уильямс побеждала на турнирах Grand Slam. 
 
US Open. 1/4 финала
 
Матчи 3 сентября
 
02:00* - Серена Уильямс (США) – Ван Цян (Китай)
* в ночь со вторника на среду
 
Матчи 4 сентября
 
19:00 - Белинда Бенчич (Швейцария) – Донна Векич (Хорватия)
02:00* - Бьянка Андрееску (Канада) – Элиза Мертенс (Бельгия)
* в ночь со среды на четверг
 
Полуфинальные пары
  
Бенчич / Векич –  Андрееску / Мертенс
Свитолина –  С. Уильямс / Ван Цян
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Источник — Sport.ua

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