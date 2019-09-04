US Open. Свитолина и Серена Уильямс вышли в полуфинал (обновляется)

В 2-00 написало мне, мат откладывается, а в 3-10 смотрю 6:1, 6:0. Да уж.

Не выдержал просмотр этой жути до конца

Я проснулся, а там 6:1 3:0. Даже включать трансляцию не стал. Да там и до игры было всё понятно.

Когда уже эти гормональные терминаторы играть закончат?

Мешок долларов, это и к ЧМ 2018 относится...Там без бабла путинского не обошлось. Находясь в здра...

«УАФ– М а ф і я!»

03:37 — «УАФ– М а ф і я!»

«УАФ– М а ф і я!»

03:39 — «УАФ– М а ф і я!»

03:24 — Vladdal

Уверен, и Серене будет нелегко. К стати, старшая Уильямс тоже выиграла у другой китаянки, отдав ...

03:07 — Stanislav Matusevych

Як і очікувалося, в півфіналі грати з Сереною. Китаянка була абсолютно не готовою до матчу, і за ...