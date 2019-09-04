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US Open. Бенчич, Свитолина и Серена вышли в полуфинал (обновляется)

На Открытом чемпионате США по теннису у женщин проходят матчи 1/4 финала

  • 04.09.2019 21:05
  • 8661 просмотр
  • 7 комментариев
US Open. Бенчич, Свитолина и Серена вышли в полуфинал (обновляется)
© Jimmie48 Photography. Йоханна Конта и Элина Свитолина
3 и 4 сентября на Открытом чемпионате США по теннису проходят поединки 1/4 финала.
 
Во вторник у женщин играет нижняя часть сетки, в среду – верхняя. Отметим, что из всех оставшихся участниц только Серена Уильямс побеждала на турнирах Grand Slam. 
 
US Open. 1/4 финала
 
Матчи 3 сентября
 
 
Матчи 4 сентября
 
Белинда Бенчич (Швейцария) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6(5), 6:3
02:00.* Бьянка Андрееску (Канада) – Элиза Мертенс (Бельгия)
* в ночь со среды на четверг
 
Полуфинальные пары
  
Бенчич –  Андрееску / Мертенс
Свитолина –  С. Уильямс
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Couch
      Couch, 04.09.2019 15:23
    -2
    Andriy Korynchuk, 04.09.2019 14:57
    HustlerTV
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    Andriy Korynchuk
    online
    Andriy Korynchuk, 04.09.2019 14:57
    0
    Couch, 04.09.2019 14:40
    Какой канал будет транслировать?
    HustlerTV
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    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 04.09.2019 14:45
    -3
    Еліна! Ти - Отаманша! Покажі їй КУЗЬКІНУ МАТЬ!
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    Couch
      Couch, 04.09.2019 14:40
    -1
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    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 04.09.2019 10:25
    -2
    fut61fan, 04.09.2019 09:58
    Еліна посади на жопу ту темну корову з вим"ям.
    Ссылка
    fut61fan
      fut61fan, 04.09.2019 09:58
    -3
    Еліна посади на жопу ту темну корову з вим"ям.
    Ссылка
    Seafarer
    Seafarer, 04.09.2019 04:54
    +9
    Елине всё по зубам сейчас.
    С тобой вся Украина!
    Ссылка
    Seafarer
    Seafarer, 04.09.2019 04:54
    +9
    Елине всё по зубам сейчас.
    С тобой вся Украина!
    Ссылка
    Andriy Korynchuk
    online
    Andriy Korynchuk, 04.09.2019 14:57
    0
    Couch, 04.09.2019 14:40
    Какой канал будет транслировать?
    HustlerTV
    Ссылка
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