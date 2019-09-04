US Open. Бенчич, Свитолина и Серена вышли в полуфинал (обновляется)

3 и 4 сентября на Открытом чемпионате США по теннису проходят поединки 1/4 финала.
Во вторник у женщин играет нижняя часть сетки, в среду – верхняя. Отметим, что из всех оставшихся участниц только Серена Уильямс побеждала на турнирах Grand Slam.
US Open. 1/4 финала
Матчи 3 сентября
Матчи 4 сентября
Белинда Бенчич (Швейцария) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6(5), 6:3
02:00.* Бьянка Андрееску (Канада) – Элиза Мертенс (Бельгия)
* в ночь со среды на четверг
Полуфинальные пары
Бенчич – Андрееску / Мертенс
Свитолина – С. Уильямс
Источник — Sport.ua
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