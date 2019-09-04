US Open. Бенчич, Свитолина и Серена вышли в полуфинал (обновляется)

3 и 4 сентября на Открытом чемпионате США по теннису проходят поединки 1/4 финала.

Во вторник у женщин играет нижняя часть сетки, в среду – верхняя. Отметим, что из всех оставшихся участниц только Серена Уильямс побеждала на турнирах Grand Slam.

US Open. 1/4 финала

Матчи 3 сентября

Матчи 4 сентября

Белинда Бенчич (Швейцария) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6(5), 6:3

02:00.* Бьянка Андрееску (Канада) – Элиза Мертенс (Бельгия)

* в ночь со среды на четверг

Полуфинальные пары

Бенчич – Андрееску / Мертенс

Свитолина – С. Уильямс

