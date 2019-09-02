US Open. Расписание украинок на 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдет Элина Свитолина.
Первая ракетка Украины сыграет против британки Йоханны Конты (№16 WTA). Поединок 1/4 финала состоится первым запуском дневной сессии на корте имени Артура Эша. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.
Расписание будет дополнено
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.