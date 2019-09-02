US Open. Федерер и Димитров – в четвертьфинале, Джокович едет домой

11:17 — Вадим Максимов

Нафіг того конопу, в шахті гравець з вмінням виконати лише один фінт не потрібен

11:16 — ВВВ

При всій повазі до Евгена він не потрібен Шахтарю і як вільний агент а не те що за гроші.Тим біль...

11:14 — Kevko

На Коноплянку так видимо и не нашелся покупатель. И это при том, что у него очень низкая рыночная...

11:08 — dyryavo_s_dnepra

Такая себе замена, вместо лидера команды подписать селфи мальчика, надеюсь утка