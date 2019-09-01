US Open. Федерер и Димитров – в четвертьфинале

1 и 2 сентября на Открытом чемпионате США по теннису состоятся поединки четвертого круга.
В воскресенье у мужчин сыграет верхняя часть сетки, в понедельник – нижняя.
US Open. Четвертый круг
Матчи 1 сентября
Роджер Федерер (Швейцария) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:2, 6:2, 6:0
Григор Димитров (Болгария) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:5, 6:3, 6:4
Доминик Кепфер (Германия) – Даниил Медведев (Россия)
Новак Джокович (Сербия) – Стэн Вавринка (Швейцария)
Матчи 2 сентября
Андрей Рублев (Россия) – Маттео Берреттини (Италия)
Марин Чилич (Хорватия) – Рафаэль Надаль (Испания)
Александр Зверев (Германия) – Диего Шварцман (Аргентина)
Гаэль Монфис (Франция) – Пабло Андухар (Испания)
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джокович / Вавринка – Кепфер / Медведев
Федерер – Димитров
Нижняя часть сетки
Рублёв / Берреттини – Монфис / Андухар
Зверев / Шварцман – Чилич / Надаль
Источник — Sport.ua
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