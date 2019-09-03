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US Open. Берреттини и Шварцман вышли в четвертьфинал

В Нью-Йорке проходят матчи четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису

  • 03.09.2019 00:23
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US Open. Берреттини и Шварцман вышли в четвертьфинал
© US Open. Роджер Федерер
1 и 2 сентября на Открытом чемпионате США по теннису состоятся поединки четвертого круга.
 
В воскресенье у мужчин сыграет верхняя часть сетки, в понедельник – нижняя.
 
US Open. Четвертый круг
 
Матчи 1 сентября 
 
Роджер Федерер (Швейцария) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:2, 6:2, 6:0
Григор Димитров (Болгария) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:5, 6:3, 6:4
Доминик Кепфер (Германия) – Даниил Медведев (Россия) – 6:3, 3:6, 2:6, 6:7
Новак Джокович (Сербия) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 4:6, 5:7, 1:2 (отказ)
 
Матчи 2 сентября 
 
Маттео Берреттини (Италия) – Андрей Рублев (Россия) – 6:1, 6:4, 7:6(8)
Диего Шварцман (Аргентина) – Александр Зверев (Германия) – 3:6, 6:2, 6:4, 6:3
Марин Чилич (Хорватия) – Рафаэль Надаль (Испания)
Гаэль Монфис (Франция) – Пабло Андухар (Испания)
 
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Вавринка – Медведев 
Федерер – Димитров 
 
Нижняя часть сетки
 
Берреттини –  Монфис / Андухар
Шварцман –  Чилич / Надаль 
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Источник — Sport.ua

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