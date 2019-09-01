US Open. Конта и Серена вышли в 1/4 финала, Плишкова и Барти вылетели

00:39 — New Zealander

Хош сказать что Скрипник лучше Каштру? Чем? Тем что боролся за выжывание с Вердером в бундеслиге ...

00:23 — k-maro

И очень важное,Ф1 и Ф2 имеют после матчевую конференцию а тут параша,ребята с плюсов,думайте

00:17 — OKs100

Всё верно, ведь в футболе главное, это деньги. Купи Заря к следующему сезону игроков на полмиллиа...

00:12 — New Zealander

Заря против такого ШД? Без шансов. У Шахтера 6 побед причём явных. Сили не равные. Заре нужно бол...