US Open. Конта и Серена вышли в 1/4 финала, Плишкова и Барти вылетели

1 и 2 сентября на Открытом чемпионате США по теннису состоятся поединки четвертого круга.
В воскресенье у женщин сыграет нижняя часть сетки, в понедельник – верхняя.
На стадии 1/4 финала турнир покинули Эшли Барти и Каролина Плишкова. Это означает, что Наоми Осака в случае успешной защиты титула сохранит статус первой ракетки мира. В противном случае на вершину рейтинга WTA снова поднимется австралийка.
Также отметим, что Ван Цян дебютирует в 1/4 финала турниров Grand Slam.
US Open. Четвертый круг
Матчи 1 сентября
Ван Цян (Китай) – Эшли Барти (Австралия) – 6:2, 6:4
Йоханна Конта (Великобритания) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:7(1), 6:3, 7:5
Серена Уильямс (США) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 6:4
Элина Свитолина (Украина) – Мэдисон Киз (США)
Матчи 2 сентября
Кристи Ан (США) – Элиза Мертенс (Бельгия)
Тэйлор Таунсенд (США) – Бьянка Андрееску (Канада)
Наоми Осака (Япония) – Белинда Бенчич (Швейцария)
Донна Векич (Хорватия) – Юлия Гергес (Германия)
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Осака / Бенчич – Векич / Гёргес
Таунсенд / Андрееску – Ан / Мертенс
Нижняя часть сетки
Свитолина / Киз – Конта
С. Уильямс – Ван Цян
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.