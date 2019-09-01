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US Open. Конта и Серена вышли в 1/4 финала, Плишкова и Барти вылетели

Наоми Осака сохранила шансы остаться на вершине мирового рейтинга

  • 01.09.2019 23:38
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US Open. Конта и Серена вышли в 1/4 финала, Плишкова и Барти вылетели
© US Open. Серена Уильямс
1 и 2 сентября на Открытом чемпионате США по теннису состоятся поединки четвертого круга.
 
В воскресенье у женщин сыграет нижняя часть сетки, в понедельник – верхняя.
 
На стадии 1/4 финала турнир покинули Эшли Барти и Каролина Плишкова. Это означает, что Наоми Осака в случае успешной защиты титула сохранит статус первой ракетки мира. В противном случае на вершину рейтинга WTA снова поднимется австралийка.
 
Также отметим, что Ван Цян дебютирует в 1/4 финала турниров Grand Slam.
 
US Open. Четвертый круг
 
Матчи 1 сентября 
 
Ван Цян (Китай) – Эшли Барти (Австралия) – 6:2, 6:4
Йоханна Конта (Великобритания) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:7(1), 6:3, 7:5
Серена Уильямс (США) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 6:4
Элина Свитолина (Украина) – Мэдисон Киз (США)
 
Матчи 2 сентября 
 
Кристи Ан (США) – Элиза Мертенс (Бельгия)
Тэйлор Таунсенд (США) – Бьянка Андрееску (Канада)
Наоми Осака (Япония) – Белинда Бенчич (Швейцария)
Донна Векич (Хорватия) – Юлия Гергес (Германия)
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Осака / Бенчич –  Векич / Гёргес
Таунсенд / Андрееску –  Ан / Мертенс
 
Нижняя часть сетки
 
Свитолина / Киз – Конта
С. Уильямс – Ван Цян
 
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Источник — Sport.ua

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