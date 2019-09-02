US Open. Бенчич и Векич сыграют в 1/4 финала, Осака покинула турнир

1 и 2 сентября на Открытом чемпионате США по теннису состоятся поединки четвертого круга.
В воскресенье у женщин сыграет нижняя часть сетки, в понедельник – верхняя.
На стадии 1/8 финала турнир покинули Эшли Барти и Каролина Плишкова. Это означает, что Наоми Осака в случае успешной защиты титула сохранит статус первой ракетки мира. В противном случае на вершину рейтинга WTA снова поднимется австралийка.
Также отметим, что Ван Цян дебютирует в 1/4 финала турниров Grand Slam.
US Open. Четвертый круг
Матчи 1 сентября
Ван Цян (Китай) – Эшли Барти (Австралия) – 6:2, 6:4
Йоханна Конта (Великобритания) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:7(1), 6:3, 7:5
Серена Уильямс (США) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 6:4
Элина Свитолина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 7:5, 6:4
Матчи 2 сентября
Белинда Бенчич (Швейцария) – Наоми Осака (Япония) – 7:5, 6:4
Донна Векич (Хорватия) – Юлия Гергес (Германия) – 7:6(5), 7:5, 6:3
Кристи Ан (США) – Элиза Мертенс (Бельгия)
Тэйлор Таунсенд (США) – Бьянка Андрееску (Канада)
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Бенчич – Векич
Таунсенд / Андрееску – Ан / Мертенс
Нижняя часть сетки
Свитолина – Конта
С. Уильямс – Ван Цян
Источник — Sport.ua
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З іншого боку - це до Еліни - хочеш чогось досягти, треба перемагати Серену. Тим більш, що досвід є.
Тепер друга половина, там цікавіше. Ан, Таусенд відкидаємо, залишаються "мала трійка" (Векіч, Мертенс, Гьоргес), та "велика трійка" - Бенчіч, Андреєску, Осака. Саме з них хтось буде у фіналі. Як на мене, Андреєску півфінал вже фактично має, ні Таунсенд, ні Мертенс не суперниці. Хоч будемо сподіватися, що хтось зупинить вундеркінда.
А от у ключовій сьогоднішній зустрічі вболівати треба не за Осаку, як здається на перший погляд, а за Бенчіч. Бо якщо Наомі програє, то втратить купу очок, і Еліна після виходу у півфінал буде вже третій у загальному заліку. Розрив же у чемпіонській гонці можна буде надолужити у Китаї.
З іншого боку - це до Еліни - хочеш чогось досягти, треба перемагати Серену. Тим більш, що досвід є.
Тепер друга половина, там цікавіше. Ан, Таусенд відкидаємо, залишаються "мала трійка" (Векіч, Мертенс, Гьоргес), та "велика трійка" - Бенчіч, Андреєску, Осака. Саме з них хтось буде у фіналі. Як на мене, Андреєску півфінал вже фактично має, ні Таунсенд, ні Мертенс не суперниці. Хоч будемо сподіватися, що хтось зупинить вундеркінда.
А от у ключовій сьогоднішній зустрічі вболівати треба не за Осаку, як здається на перший погляд, а за Бенчіч. Бо якщо Наомі програє, то втратить купу очок, і Еліна після виходу у півфінал буде вже третій у загальному заліку. Розрив же у чемпіонській гонці можна буде надолужити у Китаї.
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