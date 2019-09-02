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US Open. Бенчич и Векич сыграют в 1/4 финала, Осака покинула турнир

У женщин завершаются матчи четвертого круга на Открытом чемпионате США

  • 02.09.2019 22:50
  • 5040 просмотров
  • 5 комментариев
US Open. Бенчич и Векич сыграют в 1/4 финала, Осака покинула турнир
© US Open. Серена Уильямс
1 и 2 сентября на Открытом чемпионате США по теннису состоятся поединки четвертого круга.
 
В воскресенье у женщин сыграет нижняя часть сетки, в понедельник – верхняя.
 
На стадии 1/8 финала турнир покинули Эшли Барти и Каролина Плишкова. Это означает, что Наоми Осака в случае успешной защиты титула сохранит статус первой ракетки мира. В противном случае на вершину рейтинга WTA снова поднимется австралийка.
 
Также отметим, что Ван Цян дебютирует в 1/4 финала турниров Grand Slam.
 
US Open. Четвертый круг
 
Матчи 1 сентября 
 
Ван Цян (Китай) – Эшли Барти (Австралия) – 6:2, 6:4
Йоханна Конта (Великобритания) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:7(1), 6:3, 7:5
Серена Уильямс (США) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 6:4
Элина Свитолина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 7:5, 6:4
 
Матчи 2 сентября 
 
Белинда Бенчич (Швейцария) – Наоми Осака (Япония) – 7:5, 6:4
Донна Векич (Хорватия) – Юлия Гергес (Германия) – 7:6(5), 7:5, 6:3
Кристи Ан (США) – Элиза Мертенс (Бельгия)
Тэйлор Таунсенд (США) – Бьянка Андрееску (Канада)
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Бенчич –  Векич
Таунсенд / Андрееску –  Ан / Мертенс
 
Нижняя часть сетки
 
Свитолина – Конта
С. Уильямс – Ван Цян
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 02.09.2019 23:16
    0
    Бенчич-Андреєску - півфінал. Якщо буде інакше, то це буде мегасенсація
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    u6464u
      u6464u, 02.09.2019 21:08
    +2
    одно известно с Сереной легко не будет но надо настроиться и не перегореть,общем это уже пошла психология а то что Свитолина может особенно сейчас сомнений нет,дай то Боже.
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    Sashamar
    Sashamar, 02.09.2019 15:20
    +1
    Чомусь нема на цій гілці дискусії, а шкода. Вимальовуються цікаві варіанти. З нашою половиною сітки все більш-менш ясно, виходитимемо з того, що Еліна виграє в Конти, інакше все інше не матиме смислу. Отже у півфіналі чекає Серена. Цян нема чого їй протиставити, не вона вчора виграла, це Барті напомилялася на рік вперед, не пам’ятаю, щоб вона ще коли-небудь так слабо грала.
    З іншого боку - це до Еліни - хочеш чогось досягти, треба перемагати Серену. Тим більш, що досвід є.
    Тепер друга половина, там цікавіше. Ан, Таусенд відкидаємо, залишаються "мала трійка" (Векіч, Мертенс, Гьоргес), та "велика трійка" - Бенчіч, Андреєску, Осака. Саме з них хтось буде у фіналі. Як на мене, Андреєску півфінал вже фактично має, ні Таунсенд, ні Мертенс не суперниці. Хоч будемо сподіватися, що хтось зупинить вундеркінда.
    А от у ключовій сьогоднішній зустрічі вболівати треба не за Осаку, як здається на перший погляд, а за Бенчіч. Бо якщо Наомі програє, то втратить купу очок, і Еліна після виходу у півфінал буде вже третій у загальному заліку. Розрив же у чемпіонській гонці можна буде надолужити у Китаї.
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    Elis
      Elis, 02.09.2019 13:50
    +7
    Ярослав 999, 02.09.2019 12:21
    Ох і важко буде Еліні в 1/2 з Сереною
    Не поспішайте. Дайте їм обом ще у попередніх суперниць виграти.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 02.09.2019 12:21
    +1
    Ох і важко буде Еліні в 1/2 з Сереною
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.09.2019 13:50
    +7
    Ярослав 999, 02.09.2019 12:21
    Ох і важко буде Еліні в 1/2 з Сереною
    Не поспішайте. Дайте їм обом ще у попередніх суперниць виграти.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 02.09.2019 21:08
    +2
    одно известно с Сереной легко не будет но надо настроиться и не перегореть,общем это уже пошла психология а то что Свитолина может особенно сейчас сомнений нет,дай то Боже.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 02.09.2019 15:20
    +1
    Чомусь нема на цій гілці дискусії, а шкода. Вимальовуються цікаві варіанти. З нашою половиною сітки все більш-менш ясно, виходитимемо з того, що Еліна виграє в Конти, інакше все інше не матиме смислу. Отже у півфіналі чекає Серена. Цян нема чого їй протиставити, не вона вчора виграла, це Барті напомилялася на рік вперед, не пам’ятаю, щоб вона ще коли-небудь так слабо грала.
    З іншого боку - це до Еліни - хочеш чогось досягти, треба перемагати Серену. Тим більш, що досвід є.
    Тепер друга половина, там цікавіше. Ан, Таусенд відкидаємо, залишаються "мала трійка" (Векіч, Мертенс, Гьоргес), та "велика трійка" - Бенчіч, Андреєску, Осака. Саме з них хтось буде у фіналі. Як на мене, Андреєску півфінал вже фактично має, ні Таунсенд, ні Мертенс не суперниці. Хоч будемо сподіватися, що хтось зупинить вундеркінда.
    А от у ключовій сьогоднішній зустрічі вболівати треба не за Осаку, як здається на перший погляд, а за Бенчіч. Бо якщо Наомі програє, то втратить купу очок, і Еліна після виходу у півфінал буде вже третій у загальному заліку. Розрив же у чемпіонській гонці можна буде надолужити у Китаї.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 02.09.2019 12:21
    +1
    Ох і важко буде Еліні в 1/2 з Сереною
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 02.09.2019 23:16
    0
    Бенчич-Андреєску - півфінал. Якщо буде інакше, то це буде мегасенсація
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