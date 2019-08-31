US Open. Свитолина, Барти и Плишкова сыграют в четвертом круге

З цим питанням пропоную звернутися до тих, хто тут на сайті зіпає, що Циганкова й іншу молодь ДК ...

Нижняя часть сетки выглядит очень интригующе, в верхней части неужели бьянка снова всех удивит ил...

14:59 — Сергей Богданов

Если киргиз не будет страдать ерундой рублева австралиец отправит домой

14:57 — Сергей Богданов

Нет сейчас это не соперники для испанца, джон далек от оптимальных кондиций, чилич плохо двигаетс...

14:49 — J0e777

Как бы это дико не звучало, но я бы Рублёва со счетов не скидывал. Недавно он Федерера обыграл.

14:47 — Женя Матийчук

Федя выиграет этот мэйджор! топим за старичка )