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US Open. Свитолина, Барти и Плишкова сыграют в четвертом круге

Нижняя часть сетки у женщин сыграла матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису

  • 31.08.2019 14:18
  • 1122 просмотра
  • 2 комментария
US Open. Свитолина, Барти и Плишкова сыграют в четвертом круге
© US Open. Элина Свитолина
30 и 31 августа на Открытом чемпионате США по теннису состоятся поединки третьего круга.
 
В пятницу у женщин играла нижняя часть сетки.
 
US Open. Третий круг
 
Матчи 30 августа
 
Каролина Плишкова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис) – 6:1, 4:6, 6:4
Эшли Барти (Австралия) – Мария Саккари (Греция) – 7:5, 6:3
Петра Мартич (Хорватия) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:4, 6:3
Йоханна Конта (Великобритания) – Чжан Шуай (Китай) – 6:2, 6:3
Серена Уильямс (США) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:3, 6:2
Ван Цян (Китай) – Фиона Ферро (Франция) – 7:6(1), 6:3
Мэдисон Киз (США) – София Кенин (США) – 6:3, 7:5
 
Матчи 30 августа (начало в 18:00 по Киеву)
 
Элиза Мертенс (Бельгия) – Андреа Петкович (Германия)
Тейлор Таунсенд (США) – Сорана Кырстя (Румыния) 
Каролин Возняцки (Дания) – Бьянка Андрееску (Канада)
Кристи Ан (США) – Алена Остапенко (Латвия)
Юлия Гёргес (Германия) – Кики Бертенс (Нидерланды)
Юлия Путинцева (Казахстан) – Донна Векич (Хорватия)
Наоми Осака (Япония) – Кори Гауфф (США) 
Анетт Контавейт (Эстония) – Белинда Бенчич (Швейцария)
 
Пары 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Осака / Гауфф –  Контавейт / Бенчич 
Путинцева / Векич –  Гёргес / Бертенс 
 
Таунсенд / Кырстя –  Возняцки / Андрееску 
Ан / Остапенко –  Мертенс / Петкович 
 
Нижняя часть сетки
 
Свитолина – Киз
Конта – Кар. Плишкова
 
С. Уильямс – Мартич
Ван Цян – Барти
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 31.08.2019 15:04
    0
    Сергей Богданов, 31.08.2019 14:52
    Нижняя часть сетки выглядит очень интригующе, в верхней части неужели бьянка снова всех удивит или осака по настоящему проснется?
    Думаю, що все-таки Б'янка.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 31.08.2019 14:52
    0
    Нижняя часть сетки выглядит очень интригующе, в верхней части неужели бьянка снова всех удивит или осака по настоящему проснется?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.08.2019 15:04
    0
    Сергей Богданов, 31.08.2019 14:52
    Нижняя часть сетки выглядит очень интригующе, в верхней части неужели бьянка снова всех удивит или осака по настоящему проснется?
    Думаю, що все-таки Б'янка.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 31.08.2019 14:52
    0
    Нижняя часть сетки выглядит очень интригующе, в верхней части неужели бьянка снова всех удивит или осака по настоящему проснется?
    Ссылка
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