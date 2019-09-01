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US Open. Надаль, Зверев и Чилич вышли в четвертый круг

Верхняя часть сетки сыграла матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису

  • 01.09.2019 02:44
  • 1299 просмотров
  • 6 комментариев
US Open. Надаль, Зверев и Чилич вышли в четвертый круг
© US Open. Роджер Федерер
30 и 31 августа на Открытом чемпионате США по теннису проходят поединки третьего круга.
 
В пятницу у мужчин играла верхняя часть сетки. 
 
US Open. Третий круг
 
Матчи 30 августа
 
Алекс де Минаур (Австралия) – Кеи Нисикори (Япония) – 6:2, 6:4, 2:6, 6:3
Роджер Федерер (Швейцария) – Дэн Эванс (Великобритания) – 6:2, 6:2, 6:1
Давид Гоффен (Бельгия) – Пабло Каррено-Буста (Испания) – 7:6(5), 7:6(9), 7:5
Стэн Вавринка (Швейцария) – Паоло Лоренци (Италия) – 6:4, 7:6(9), 7:6(4)
Григор Димитров (Болгария) – Камил Майхржак (Польша) – 7:5, 7:6(8), 6:2
Даниил Медведев (Россия) – Фелисиано Лопес (Испания) – 7:6(1), 4:6, 7:6(7), 6:4
Новак Джокович (Сербия) – Денис Кудла (США) – 6:3, 6:4, 6:2
Доминик Кепфер (Германия) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:3, 7:6(5), 4:6, 6:1
 
Матчи 31 августа (начало в 20:30 по Киеву)
 
Рафаэль Надаль (Испания) – Хён Чон (Южная Корея) – 6:3, 6:4, 6:2
Пабло Андухар (Испания) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:4, 6:3, 6:2
Александр Зверев (Германия) – Альяж Бедене (Слования) – 6:7(4), 7:6(4), 6:3, 7:6(3)
Марин Чилич (Хорватия) – Джон Изнер (США) – 7:5, 3:6, 7:6(6), 6:4
Маттео Берреттини (Италия) – Алексей Попырин (Австралия)
Диего Шварцман (Аргентина) – Теннис Сандгрен (США)
Гаэль Монфис (Франция) – Денис Шаповалов (Канада)
Андрей Рублёв (Россия) – Ник Кирьос (Австралия)
 
Пары 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Джокович – Вавринка
Кепфер – Медведев 
 
Федерер – Гоффен
Димитров – де Минаур 
 
Нижняя часть сетки
 
Рублёв / Кирьос –  Берреттини / Попырин 
Монфис / Шаповалов –  Андухар
 
Зверев –  Шварцман / Сандгрен 
Чилич – Надаль 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 31.08.2019 14:59
    -2
    J0e777, 31.08.2019 14:49
    Как бы это дико не звучало, но я бы Рублёва со счетов не скидывал. Недавно он Федерера обыграл.
    Если киргиз не будет страдать ерундой рублева австралиец отправит домой
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 31.08.2019 14:57
    -2
    K_Sarioglo@i.ua, 31.08.2019 14:24
    Не уверен...Чилич или Изнер в следующем круге ему вполне могут подножку подставить.
    Нет сейчас это не соперники для испанца, джон далек от оптимальных кондиций, чилич плохо двигается он сейчас еще не набрал оптимальный ход, рафа его за счет скорости разгромит легко!
    Ссылка
    J0e777
    J0e777, 31.08.2019 14:49
    0
    Сергей Богданов, 31.08.2019 14:10
    Да у Рафы сетка просто шоколад, а вот джокеру придется серьезно потеть, не факт что увидим серба в финале, а рафа легкой прогулкой доберется до финала
    Как бы это дико не звучало, но я бы Рублёва со счетов не скидывал. Недавно он Федерера обыграл.
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 31.08.2019 14:47
    +1
    Федя выиграет этот мэйджор!
    топим за старичка )
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 31.08.2019 14:24
    +1
    Сергей Богданов, 31.08.2019 14:10
    Да у Рафы сетка просто шоколад, а вот джокеру придется серьезно потеть, не факт что увидим серба в финале, а рафа легкой прогулкой доберется до финала
    Не уверен...Чилич или Изнер в следующем круге ему вполне могут подножку подставить.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 31.08.2019 14:10
    -4
    Да у Рафы сетка просто шоколад, а вот джокеру придется серьезно потеть, не факт что увидим серба в финале, а рафа легкой прогулкой доберется до финала
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 31.08.2019 14:47
    +1
    Федя выиграет этот мэйджор!
    топим за старичка )
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 31.08.2019 14:24
    +1
    Сергей Богданов, 31.08.2019 14:10
    Да у Рафы сетка просто шоколад, а вот джокеру придется серьезно потеть, не факт что увидим серба в финале, а рафа легкой прогулкой доберется до финала
    Не уверен...Чилич или Изнер в следующем круге ему вполне могут подножку подставить.
    Ссылка
    J0e777
    online
    J0e777, 31.08.2019 14:49
    0
    Сергей Богданов, 31.08.2019 14:10
    Да у Рафы сетка просто шоколад, а вот джокеру придется серьезно потеть, не факт что увидим серба в финале, а рафа легкой прогулкой доберется до финала
    Как бы это дико не звучало, но я бы Рублёва со счетов не скидывал. Недавно он Федерера обыграл.
    Ссылка
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