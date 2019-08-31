US Open. Федерер, Джокович и Вавринка вышли в четвертый круг

13:45 — K_Sarioglo@i.ua

Беда в том, что у нас в отличии от США и Англии телевидение бесплатное и не дает прибыли. Чтобы о...

13:32 — Lucky Lucky

я не думаю, что кроме Киева вообще что-то реально рассматривать и даже там не отобьют.