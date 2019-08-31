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US Open. Федерер, Джокович и Вавринка вышли в четвертый круг

Верхняя часть сетки сыграла матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису

  • 31.08.2019 13:38
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US Open. Федерер, Джокович и Вавринка вышли в четвертый круг
© US Open. Роджер Федерер
30 и 31 августа на Открытом чемпионате США по теннису проходят поединки третьего круга.
 
В пятницу у мужчин играла верхняя часть сетки. 
 
US Open. Третий круг
 
Матчи 30 августа
 
Алекс де Минаур (Австралия) – Кеи Нисикори (Япония) – 6:2, 6:4, 2:6, 6:3
Роджер Федерер (Швейцария) – Дэн Эванс (Великобритания) – 6:2, 6:2, 6:1
Давид Гоффен (Бельгия) – Пабло Каррено-Буста (Испания) – 7:6(5), 7:6(9), 7:5
Стэн Вавринка (Швейцария) – Паоло Лоренци (Италия) – 6:4, 7:6(9), 7:6(4)
Григор Димитров (Болгария) – Камил Майхржак (Польша) – 7:5, 7:6(8), 6:2
Даниил Медведев (Россия) – Фелисиано Лопес (Испания) – 7:6(1), 4:6, 7:6(7), 6:4
Новак Джокович (Сербия) – Денис Кудла (США) – 6:3, 6:4, 6:2
Доминик Кепфер (Германия) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:3, 7:6(5), 4:6, 6:1
 
Матчи 31 августа (начало в 20:30 по Киеву)
 
Хён Чон (Южная Корея) – Рафаэль Надаль (Испания)
Пабло Андухар (Испания) – Александр Бублик (Казахстан)
Александр Зверев (Германия) – Альяж Бедене (Слования)
Джон Изнер (США) – Марин Чилич (Хорватия)
Маттео Берреттини (Италия) – Алексей Попырин (Австралия)
Диего Шварцман (Аргентина) – Теннис Сандгрен (США)
Гаэль Монфис (Франция) – Денис Шаповалов (Канада)
Андрей Рублёв (Россия) – Ник Кирьос (Австралия)
 
Пары 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Джокович – Вавринка
Кепфер – Медведев 
 
Федерер – Гоффен
Димитров – де Минаур 
 
Нижняя часть сетки
 
Рублёв / Кирьос –  Берреттини / Попырин 
Монфис / Шаповалов –  Андухар / Бублик 
 
Зверев / Бедене –  Шварцман / Сандгрен 
Изнер / Чилич –  Чон / Надаль 
 
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Источник — Sport.ua

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