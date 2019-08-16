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Цинциннати (АТР). Известны все четвертьфинальные пары

Продолжается Мастерс в Цинциннати

  • 16.08.2019 08:25
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Цинциннати (АТР). Известны все четвертьфинальные пары
© couperogers.com. Новак Джокович

На турнире АТР серии Мастерс в Цинциннати прошли все матчи 1/8 финала. По их итогам были сформированы четвертьфинальные пары.

Цинциннати. 1/8 финала

Йосихито Нисиока (Япония) – Алекс Де Минаур (Австралия) – 7:5, 6:4

Ришар Гаске (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина) – 7:6 (6), 6:3

Давид Гоффен (Бельгия) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:6 (6), 6:2

Даниил Медведев (Россия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:2, 6:1

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:1, 6:2

Андрей Рублев (Россия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:3, 6:4

Люка Пуй (Франция) – Карен Хачанов (Россия) – 6:7 (3), 6:4, 6:2

Новак Джокович (Сербия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 6:3, 6:4

Пары 1/4 финала:

Джокович – Пуй

Рублев – Медведев

Баутиста-Агут – Гаске

Нисиока - Гоффен

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Источник — Sport.ua

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