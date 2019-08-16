Цинциннати (АТР). Известны все четвертьфинальные пары

На турнире АТР серии Мастерс в Цинциннати прошли все матчи 1/8 финала. По их итогам были сформированы четвертьфинальные пары.
Цинциннати. 1/8 финала
Йосихито Нисиока (Япония) – Алекс Де Минаур (Австралия) – 7:5, 6:4
Ришар Гаске (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина) – 7:6 (6), 6:3
Давид Гоффен (Бельгия) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:6 (6), 6:2
Даниил Медведев (Россия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:2, 6:1
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:1, 6:2
Андрей Рублев (Россия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:3, 6:4
Люка Пуй (Франция) – Карен Хачанов (Россия) – 6:7 (3), 6:4, 6:2
Новак Джокович (Сербия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 6:3, 6:4
Пары 1/4 финала:
Джокович – Пуй
Рублев – Медведев
Баутиста-Агут – Гаске
Нисиока - Гоффен
Источник — Sport.ua
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