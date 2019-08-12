Монреаль. Надаль уверенно переиграл Медведева и выиграл титул

Состоялся финальный поединок на хардовом Мастерсе в Монреале.
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в двух сетах переиграл россиянина Даниила Медведева, отдав сопернику только три гейма, и выиграл титул. Матч продлился 1 час и 11 минут.
Монреаль. Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 6:3, 6:0
Это была первая встреча теннисистов. Медведев сыграл дебютный финал Мастерсов, а Надаль выиграл свой 35-й титул данной категории.
Напомним, в полуфинале Надаль на отказе прошел француза Гаэля Монфиса.
Источник — Sport.ua
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