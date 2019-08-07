ITF Варшава. Чернышова проиграла, Шошина прошла дальше

В польской столице Варшаве стартовал турнир ITF с призовым фондом $60 тысяч. В первом раунде соревнований Марина Чернышева проиграла своей сопернице и выбыла из соревнований. А вот Анастасия Шошина победила в двух сетах и вышла во второй раунд.
ITF. Варшава (Польша). Первый круг.
Катаржина Питер (Польша) – Марина Чернышева (Украина) [Q] – 6:3, 6:4
Анастасия Шошина (Украина) [Q] – Тереза Михаликова (Словакия) – 6:4, 6:4
Теперь во втором круге Шошина сыграет против второй сеяной Екатерины Горгодзе из Грузии.
Источник — Sport.ua
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