ITF Варшава. Чернышова проиграла, Шошина прошла дальше

00:26 — Forever_young_13

Плять. Ещё недавно вся даунамовская шушара сцала паром в потолок от покупки СУПЕР-пупер игрока Ка...

00:20 — dig_sum

С Суркисом все как раз ясно)

00:18 — « УАФ - М а ф і я »

Ладно Андронов, но почему Суркис так ему верит?

00:17 — « УАФ - М а ф і я »

Физручила их может научить только картошку копать...

00:16 — dig_sum

Когда у российского журналиста больше веры, чем у болельщиков.. Хотя я сам не пойму на чем основы...

00:10 — Поручик Ржевский

"Второй – дома, я тоже буду." ------------- А как его с российским паспортом так свободно туда-сю...