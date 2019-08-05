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Бушар/Фичмен – Киченок/Спирс. Смотреть онлайн. LVIE трансляция

Смотрите трансляцию поединка первого раунда турнира в Торонто

  • 05.08.2019 21:53
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Бушар/Фичмен – Киченок/Спирс. Смотреть онлайн. LVIE трансляция
© tennisua.org. Надежда Киченок

В понедельник, пятого августа, украинка Надежда Киченок в паре с американкой Абигейл Спирс стартует на турнире серии Премьер 5 в Торонто. В первом матче парного разряда спортсменки сыграют с Эжени Бушар и Шэрон Фичмен.

Начало матча в 21:50 по Киеву.

Ранее вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) одержала уверенную победу над Йоханной Контой (№14 WTA) в одиночном разряде турнира в Торонто.

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Источник — Sport.ua

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