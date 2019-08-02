Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Украина U-16 вышла в финал Летнего Европы

В решающей встрече украинские теннисисты уступили Чехии

  • 02.08.2019 21:32
  • 486 просмотров
  • 2 комментария
Украина U-16 вышла в финал Летнего Европы
© БТУ

Мужская сборная Украины U-16 по теннису вышла в финал Летнего кубка Европы, который проходит в итальянском Латиано.

В решающем поединке украинцы уступили Чехии. Михаил Моссур проиграл Адаму Юрайде 2:6, 6:7 (4). Вячеслав Белинский сравнял счет в противостоянии, обыграв Мэттью Уильямса Дональда 6:2, 6:4. Судьбу встречи решал парный поединок, в котором Белинский и Моссур проиграли Дональду и Юрайде со счетом 3:6, 2:6.

Выход в финал Летнего кубка Европы позволил украинцам пробиться на юниорский Кубок Дэвиса, финальная часть которого пройдет 5-7 августа во французском Ле-Туке. Кроме Украины и Чехии там сыграют Великобритания, Сербия, Болгария, Греция, Франция и Испания.

В предыдущий раз украинцы играли на юниорском Кубке Дэвиса в 2015 году.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 02.08.2019 22:37
    0
    он не админ, он даун
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 02.08.2019 22:27
    0
    Адмін прочитай заголовок!!!!
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 02.08.2019 22:37
    0
    он не админ, он даун
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.08.2019 22:27
    0
    Адмін прочитай заголовок!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности