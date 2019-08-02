Украина U-16 вышла в финал Летнего Европы

Мужская сборная Украины U-16 по теннису вышла в финал Летнего кубка Европы, который проходит в итальянском Латиано.

В решающем поединке украинцы уступили Чехии. Михаил Моссур проиграл Адаму Юрайде 2:6, 6:7 (4). Вячеслав Белинский сравнял счет в противостоянии, обыграв Мэттью Уильямса Дональда 6:2, 6:4. Судьбу встречи решал парный поединок, в котором Белинский и Моссур проиграли Дональду и Юрайде со счетом 3:6, 2:6.

Выход в финал Летнего кубка Европы позволил украинцам пробиться на юниорский Кубок Дэвиса, финальная часть которого пройдет 5-7 августа во французском Ле-Туке. Кроме Украины и Чехии там сыграют Великобритания, Сербия, Болгария, Греция, Франция и Испания.

В предыдущий раз украинцы играли на юниорском Кубке Дэвиса в 2015 году.