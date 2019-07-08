Уимблдон. Расписание украинок на девятое июля

Во вторник, девятого июля, на Уимблдоне состоятся четвертьфинальные матчи у женщин.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под восьмым номером, продолжит турнир матчем с Каролиной Муховой из Чехии (№68 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №1 после встречи Халеп – Чжан. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
Расписание обновляется
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.