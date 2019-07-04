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Уимблдон. Расписание украинок на пятое июля

В пятницу на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета выйдут Свитолина и Ястремская

  • 04.07.2019 19:08
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Уимблдон. Расписание украинок на пятое июля
© Wimbledon. Элина Свитолина
В пятницу, пятого июля, на корты Уимблдона в соревнованиях одиночного разряда выйдут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под восьмым номером, продолжит турнир матчем с Марией Саккари из Греции (№32 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
 
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проведет поединок третьего круга против швейцарки Виктории Голубич (№81 WTA). Матч пройдет на корте №12 вторым запуском после поединка ATP Опелка – Раонич. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
 

 

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Источник — Sport.ua

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