Н. Киченок / Спирс – Кудерметова / Остапенко. LIVE трансляция

25 июня украиснкая теннисистка Надежда Киченок стартует на травяном турнире категории Премьер в Истборне.
Украинка в дуэте с Эбигейл Спирс (США) начнет турнир поединком против Вероники м(Россия) и Алены Остапенко (Латвия).
Начало матча в 21:10 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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