Леся Цуренко – Юлия Гёргес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13:50 — Александр Шевченко

Ну да, Раша впереди, мельдония хряпнули как обычно и вперде. Но на ОИ,снова после Амеров, Бритов ...

13:38 — Oleg69 Chmyr

Ну что-же, ничего нового...Россия, как и ожидалось, впереди Европы всей...)