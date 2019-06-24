Леся Цуренко – Юлия Гёргес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 24 июня, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№33 WTA) начнет выступления на травяном турнире серии Премьер в Истборне.
Украинка стартует поединком против Юлии Гёргес из Германии (№18 WTA), которая вчера проиграла финал в Бирмингеме. Встреча состоится третьим запуском на корте №4 после матча Зиданшек – Суарес Наварро. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались 6 раз, счет равный. На траве Цуренко лидирует со счетом 1:0.
Во втором круге победительница матча встретится с Ребеккой Петерсон из Швеции (№66 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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