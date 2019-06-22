Истбурн. Ястремская вышла в основную сетку

Сегодня Даяна Ястремская в финале квалификации травяного турнира WTA в Истбурне встречалась с Викторией Голубич из Швейцарии. Украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 4 минуты.
Квалификация. Финал
Даяна Ястремская (Украина, 1) – Виктория Голубич (Швейцария, 10) – 6:4, 6:1
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.