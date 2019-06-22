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Истбурн. Ястремская вышла в основную сетку

Украинка обыграла Викторию Голубич

  • 22.06.2019 16:33
  • 1137 просмотров
  • 4 комментария
Истбурн. Ястремская вышла в основную сетку
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская

Сегодня Даяна Ястремская в финале квалификации травяного турнира WTA в Истбурне встречалась с Викторией Голубич из Швейцарии. Украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 4 минуты.

Квалификация. Финал

Даяна Ястремская (Украина, 1) – Виктория Голубич (Швейцария, 10) – 6:4, 6:1

Ранее в полуфинале Ястремская обыграла Фрею Кристи.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    симон петлюра
      симон петлюра, 22.06.2019 17:06
    0
    главное не истерить а следить за прогрессом и подбадривать всех наших теннесисток пусть побеждают !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 22.06.2019 16:55
    +2
    симон петлюра, 22.06.2019 16:35
    знатоки тенниса вы расказывали 2сет проблема что то не увидел
    У неё второй сет проблема если первый сет прошёл очень удачно. Так сойдёт?
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 22.06.2019 16:39
    +2
    симон петлюра, 22.06.2019 16:35
    знатоки тенниса вы расказывали 2сет проблема что то не увидел
    Просто Даяна работает над ошибками, и на этот раз второй сет у нее получился лучше чем первый.
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 22.06.2019 16:35
    -1
    знатоки тенниса вы расказывали 2сет проблема что то не увидел
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 22.06.2019 16:55
    +2
    симон петлюра, 22.06.2019 16:35
    знатоки тенниса вы расказывали 2сет проблема что то не увидел
    У неё второй сет проблема если первый сет прошёл очень удачно. Так сойдёт?
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 22.06.2019 16:39
    +2
    симон петлюра, 22.06.2019 16:35
    знатоки тенниса вы расказывали 2сет проблема что то не увидел
    Просто Даяна работает над ошибками, и на этот раз второй сет у нее получился лучше чем первый.
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 22.06.2019 17:06
    0
    главное не истерить а следить за прогрессом и подбадривать всех наших теннесисток пусть побеждают !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Ссылка
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