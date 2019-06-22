Истбурн. Ястремская вышла в основную сетку

З Даяниним "щастям" чекати хороших варіантів жеребу не доводиться. А так, важливіше щоб на Уілі ж...

Гергес зніметься точно, якщо має хоч якісь плани на Уімблдон. Інакше просто тупо було б заганяти ...

Гергес дійсно швидше за все зніметься з Істборна, але теперішня Леся може програти і лакі-лузеру.

а почему тогда не топ-100 ты таким вопросом не задавался? И пофиг, что вратарей в заявках всех ко...

17:49 — 1.11 Петров

Ты больной на всю голову.

17:48 — 1.11 Петров

Ты не понял маневр Шахтера. Сколько получал Фонсека до прихода в Шахтер? Я отвечу - 250 тыс. Евро...

17:48 — Golhrenshtanga

Да что там тренера,вот некоторые Ордецы с Ракицкими вообще родину продали

17:45 — 1.11 Петров

Ты абсолютно не в теме. Один из Великих тренеров Европы, как то сказал: "Проблема с футболистами ...

17:43 — Муґунот

подумаешь, тренера... многим изшагтьора и совесть не сложно толкнуть...