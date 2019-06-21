Галле. Берреттини и Гоффен встретятся в полуфинале (обновляется)

В пятницу, 21 июня, проходят матчи 1/4 финала на травяном турнире категории ATP 500 в Галле (Германия).
Первым полуфиналистом стал итальянец Маттео Берреттини, который выиграл уже восьмой матч подряд, семь из которых – в двух партиях.
Александр Зверев в статусе фаворита проиграл Давиду Гоффену.
Действующий обладатель титула Борна Чорич на отказе одолел Пьера-Юга Эрбера, который выбил из турнира Сергея Стаховского.
Галле. 1/4 финала
Маттео Берреттини (Италия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:2, 7:6(4)
Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Зверев (Германия) – 3:6, 6:1, 7:6(3)
Борна Чорич (Хорватия) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 7:5 (отказ)
Роджер Федерер (Швейцария) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Пары полуфиналистов
Федерер / Баутиста-Агут – Чорич
Берреттини – Гоффен
Источник — Sport.ua
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