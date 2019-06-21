Бирмингем. Мартич и Стрыцова вышли в полуфинал (обновляется)

Интересно было бы узнать, во сколько, в конечном итоге, выльется исправление несоответствий Регла...

А почему ДК может быть не заинтересовано в нем? У ДК что стабильные нападающие есть? А так будет ...

Ты может быть и вернулся,а Ирка точно нет!

подумал что сам знаю мало про Сандерса, глянул википедию, советую всем почитать, он еще и МУЖИК, ...

19:02 — Olivier_Giroud

да уж, без слов... крест на тебе как человеке разумном

18:58 — УАФ - М а ф і я

Это увы не шуточки. Это их естественное состояние. За шахтер нормальные люди не болеют, только пе...