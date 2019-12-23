Як українці в Європі виступають. Статистика в сезоні 2019/20

Sport.ua продовжує слідкувати за статистикою українських легіонерів з топ-20 європейських чемпіонатів (згідно з рейтингом коефіцієнтів УЄФА).

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів в кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.

Ч - Чемпіонат

К - Кубок

СК - Суперкубок

КЛ - Кубок ліги

ЛЧ - Ліга чемпіонів

ЛЄ - Ліга Європи

В - всього

Як зіграли інші українські легіонери можна ознайомитись в таблиці.

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Англія (Прем'єр-ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко

лівий захисник

15.12.1996 (23 роки)

30 млн євро

Манчестер

Сіті Кубок ліги 1/4 (18.12) Оксфорд - Манчестер Сіті - 1:3

(зіграв весь матч)

18 тур (21.12) Манчестер Сіті - Лестер - 3:1

(провів весь матч в запасі) Ч: 8 (0+0)

СК: 1 (0+0)

ЛЧ: 2 (0+0)

КЛ: 1(0+0)



В: 12 (0+0)

Андрій Ярмоленко

правий вінгер

23.10.1989 (30 років)

15 млн євро

Вест Хем 17 тур (14.12) Саутгемптон - Вест Хем - 0:1

(вийшов на заміну на 73 хв)

19 тур (26.12) Кристал Пелес - Вест Хем Ч: 15 (3+1)



В: 15 (3+1)

Бельгія (Ліга Жупіле)

Греція (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитрий Чигринский

центральний захисник

7.11.1986 (33 роки)

900 тис євро

АЄК 15 тур (18.12) АЕК - Астерас - 2:1

(зіграв весь матч)

16 тур (21.12) Ламія - АЕК - 0:0

(зіграв весь матч) Ч: 12 (1+0)

ЛЄ: 1 (0+0)



В: 13 (1+0)

Данія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Юрій Яковенко

форвард

3.09.1993 (26 років)

700 тис євро

Есб'єрг 20 тур (15.12) Раннерс - Есб'єрг - 3:0

(не потрапив в заявку на матч)

21 тур (16.02) Есб'єрг - Копенгаген Ч: 17 (5+2)

ЛЄ: 1 (0+0)

К: 2 (1+1)



В: 20 (6+3)

Артем Довбик

форвард

21.06.1997 (22 роки)

300 тис євро

Сендерйюск 20 тур (15.12) Хорсенс - Сендерйюск - 2:1

(зіграв 56 хв)

21 тур (16.12) Сендерйюск - Хобро Ч: 9 (2+1); 3 (0+0)

К: 3 (2+0); 0 (0+0)

ЛЄ: 1 (0+0)



В: 12 (4+1); 4 (0+0)

Іспанія (Прімера)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін

голкіпер

11.02.1999 (20 років)

3 млн євро

Вальядолід Кубок Іспанії (16.12) Толоса - Вальядолід - 0:3

(зіграв весь матч)

18 тур (21.12) Вальядолід - Валенсія - 1:1

(провів весь матч в запасі) Ч: 0

К: 1 (0)



В: 1 (0)

Василь Кравець

лівий захисник

20.08.1997 (22 роки)

3 млн євро

Леганес Кубок Іспанії (16.12) Андорра - Леганес - 6:7 (по пен.)

(зіграв 106 хв)

18 тур (22.12) Леганес - Еспаньол - 2:0

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 0 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Іспанія (Сегунда)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля

форвард

17.11.1989 (30 років)

1 млн євро

Альбасете Кубок Іспанії (18.12) Туделано - Альбасете - 0:1

(не потрапив в заявку на матч)

21 тур (21.12) Альбасете - Ельче - 0:1

(зіграв весь матч) Ч: 18 (3+1)



В: 18 (3+1)

Орест Лебеденко

лівий захисник

23.09.1998 (21 рік)

600 тис євро

Луго Кубок Іспанії (18.12) Сестао Рівер - Луго - 7:6 (по пен.)

(зіграв весь матч, не забв післяматчевий пенальті)

21 тур (21.12) Малага - Луго - 1:1

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 5 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 6 (0+0)

Сергій Мякушко

правий півзахисник

15.04.1993 (26 років)

800 тис євро

Алькорн Кубок Іспанії (17.12) Касереньйо - Алькорн - 1:0

(вийшов на заміну на 60 хв)

21 тур (21.12) Алькорн - Фуенлабрада - 1:1

(провів весь матч в запасі) Ч: 10 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 11 (0+0)

Італія (Серія А)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський

центральний хавбек

4.05.1993 (26 років)

14 млн євро

Аталанта 16 тур (15.12) Болонья - Аталанта - 2:1

(зіграв весь матч, 1 гол)

17 тур (22.12) Аталанта - Мілан - 5:0

(зіграв весь матч) Ч: 14 (2+0)

ЛЧ: 6 (1+1)



В: 20 (3+1)

Євген Шахов

центральний хавбек

30.11.1990 (29 років)

2 млн євро

Лечче 16 тур (14.12) Брешіа - Лечче - 3:0

(зіграв 46 хв, отримав жк)

17 тур (22.12) Лечче - Болонья - 2:3

(вийшов на заміну на 46 хв) Ч: 12 (0+2)



В: 12 (0+2)

Кіпр (Перший дивізіон)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Артур Рудько

воротар

7.05.1992 (27 років)

600 тис євро

Пафос 12 тур (6.12) Пафос - Неа Саламіна - 1:0

(зіграв весь матч)

13 тур (14.12) АЕК - Пафос - 1:0

(зіграв 79 хв, отримав чк) Ч: 13 (-19)



В: 13 (-19)

Ігор Худоб'як

атакувальний хавбек

20.02.1985 (34 роки)

150 тис євро

Етнікос 13 тур (16.12) АПОЕЛ - Етнікос - 2:0

(не потрапив в заявку на матч)

14 тур (22.12) Етнікос - Докса - 1:1

(зіграв 77 хв) Ч: 10 (1+0)



В: 10 (1+0)

Ілля Марковський

центр-форвард

6.06.1997 (22 роки)

150 тис євро

Етнікос 13 тур (16.12) АПОЕЛ - Етнікос - 2:0

(зіграв весь матч)

14 тур (22.12) Етнікос - Докса - 1:1

(зіграв весь матч, отримав жк)

Ч: 9 (0+0)



В: 9 (0+0)

Євген Селін

лівий захисник

9.05.1988 (31 рік)

400 тис євро

Анортосіс 13 тур (14.12) Аполлон - Анортосіс - 2:0

(зіграв весь матч)

14 тур (20.12) Анортосіс - Паралімні - 5:1

(провів весь матч в запасі) Ч: 10 (0+0)



В: 10 (0+0)

Німеччина (2-а Бундесліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Борис Тащи

форвард

26.07.1993 (26 років)

500 тис євро

Санкт-Паулі 17 тур (14.12) Санкт-Паулі - Веєн - 3:1

(провів весь матч в запасі)

18 тур (21.12) Санкт-Паулі - Армінія - 3:0

(вийшов на заміну на 86 хв) Ч: 8 (0+0)



В: 8 (0+0)

Ігор Березовський

воротар

24.08.1990 (29 років)

100 тис євро

Дармштадт 98 17 тур (16.12) Дармштадт - Штутгарт - 1:1

(не потрапив в заявку на матч)

18 тур (21.12) Дармштадт - Гамбургер - 2:2

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 0



В: 0

Португалія (Прімейра)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Валерій Бондаренко

центральний захисник

3.02.1994 (25 років)

1 млн євро

Віторія

Гімарайнш 14 тур (15.12) Жил Вісенте - Віторія Гімарайнш - 2:2

(не потрапив в заявку на матч)

Кубок ліги (21.12) Віторія Гімарайнш - Спортінг К. - 3:0

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 3 (0+0)

ЛЄ: 3 (0+0)

КЛ: 1 (1+0)



В: 7 (1+0)

Португалія (Сегунда)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк

форвард

24.04.1998 (21 рік)

100 тис євро

Каса Піа 13 тур (15.12) Каса Піа - Мафра - 0:1

(зіграв весь матч)

Кубок ліги (21.12) Санта Клара - Каса Піа - 1:2

(зіграв 82 хв, отримав жк) Ч: 5 (1+0)

КЛ: 3 (0+0)



В: 8 (1+0)

Сербія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Тарас Бондаренко

опорний хавбек

23.09.1992 (27 років)

900 тис євро

Раднічкі 16 тур (14.12) Пролетер - Раднічкі - 1:1

(не потрапив в заявку на матч)

21 тур (15.02) Спартак - Раднічкі Ч: 12 (0+1)

ЛЄ: 2 (0+0)

К: 2 (0+0)



В: 16 (0+1)

Євгеній Коваленко

лівий вінгер

11.08.1992 (27 років)

200 тис євро

Рад 2.11.2019 покинув команду вільним агентом. Ч: 6 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 7 (0+0)

Марко Девіч

центр-форвард

27.10.1983 (36 років)

300 тис євро

Вождовац 20 тур (8.12) Явор - Вождовац - 1:2

(не потрапив в заявку на матч)

21 тур (15.02) Младость - Вождовац Ч: 12 (4+0)



В: 12 (4+0)

Євген Павлов

форвард

12.03.1991 (28 років)

200 тис євро

Раднік 6 тур (15.12) Раднік - Партізан - 1:2

(зіграв весь матч)

21 тур (15.02) Партізан - Раднік Ч: 10 (5+0)

К: 2 (0+1)



В: 12 (5+1)

Туреччина (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Микола Морозюк

правий захисник

17.01.1988 (31 рік)

1,3 млн євро

Різеспор Кубок Туреччини (17.12) Самсунспор - Різеспор - 1:1

(не потрапив в заявку на матч)

16 тур (21.12) Єні Малатьяспор - Різеспор - 0:2

(зіграв весь матч, отримав жк) Ч: 12 (0+1)

К: 1 (1+0)



В: 13 (1+1)

Сергій Рибалка

опорний хавбек

1.04.1990 (29 років)

1,25 млн євро

Сівасспор Кубок Туреччини (18.12) Сівасспор - Ерокспор - 0:1

(не потрапив в заявку на матч, травмований)

16 тур (22.12) Генчлербірлігі - Сівасспор - 2:2

(не потрапив в заявку на матч, травмований) Ч: 3 (0+0)



В: 3 (0+0)

Артем Кравець

форвард

3.06.1989 (30 років)

750 тис євро

Кайсеріспор Кубок Туреччини (19.12) Маніса - Кайсеріспор - 3:3

(не потрапив в заявку на матч)

16 тур (22.12) Кайсеріспор - Башакшехір - 1:4

(зіграв весь матч, 1 гол) Ч: 4 (2+0)

К: 1 (1+0)



В: 5 (3+0)

Євген Опанасенко

правий захисник

25.08.1990 (29 років)

550 тис євро

Коньяспор 15 тур (16.12) Башакшехір - Коньяспор - 1:1

(не потрапив в заявку на матч)

16 тур (23.12) Коньяспор - Трабзонспор Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Туреччина (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Гладкий

форвард

24.08.1987 (32 роки)

450 тис євро

Адана Демірспор 15 тур (13.12) Алтай - Адана Демірспор - 1:0

(вийшов на заміну на 58 хв, отримав жк)

16 тур (20.12) Адана Демірспор - Умранієспор - 4:2

(зіграв весь матч, 1 гол) Ч: 8 (2+0)

К: 1 (0+0)



В: 9 (2+0)

Євген Селезньов

форвард

20.06.1985 (34 роки)

400 тис євро

Бурсаспор Кубок Туреччина (19.12) Бурсаспор - Буюкшехір - 2:1

(зіграв 68 хв)

16 тур (22.12) Менемен - Бурсаспор - 2:1

(зіграв весь матч, 1 гол) Ч: 11 (2+1)

К: 4 (3+1)



В: 15 (5+2)

Хорватія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа

атакувальний хавбек

23.11.1988 (31 рік)

350 тис євро

Осієк 19 тур (15.12) Осієк - Славен Белупо - 3:2

(не потрапив в заявку на матч)

20 тур (2.02) Горіца - Осієк Ч: 16 (3+1)

ЛЄ: 2 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 19 (3+1)

Олександр Сваток

центральний захисник

27.09.1994 (25 років)

700 тис євро

Хайдук 19 тур (15.12) Хайдук - Істра - 2:1

(провів весь матч в запасі)

20 тур (2.02) Вараждин - Хайдук Ч: 6 (0+0)

ЛЄ: 2 (0+0)



В: 8 (0+0)

Чехія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Цуріков

лівий захисник

5.10.1992 (27 років)

600 тис євро

Яблонець 20 тур (13.12) Млада - Яблонець - 2:3

(не потрапив в заявку на матч, травмований)

21 тур (15.02) Яблонець - Пржибрам Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Тарас Качараба

центральний захисник

7.01.1995 (24 роки)

850 тыс євро

Слован 20 тур (14.12) Слован - Карвіна - 3:0

(зіграв весь матч)

21 тур (15.02) Спарта - Слован Ч: 19 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 20 (0+0)

Ахмед Алібеков

опорний півзахисник

29.05.1998 (21 рік)

300 тис євро

Слован 20 тур (14.12) Слован - Карвіна - 3:0

(не потрапив в заявку на матч)

21 тур (15.02) Спарта - Слован Ч: 5 (0+0)



В: 5 (0+0)

Олександр Азацький

центральний захисник

13.01.1994 (25 років)

300 тис євро

ФАСТАВ 20 тур (14.12) ФАСТАВ - Опава - 2:0

(не потрапив в заявку на матч)

21 тур (15.02) Карвіна - ФАСТАВ Ч: 10 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 11 (0+0)

Шотландія (Прем'єршип)