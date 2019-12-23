Як українці в Європі виступають. Статистика в сезоні 2019/20

Sport.ua стежить за виступами українських гравців в топ-20 європейських чемпіонатах

  • 23.12.2019 12:00
  • 78267 просмотров
  • 41 комментарий
Як українці в Європі виступають. Статистика в сезоні 2019/20
© ФК Аталанта. Руслан Маліновський
Sport.ua продовжує слідкувати за статистикою українських легіонерів з топ-20 європейських чемпіонатів (згідно з рейтингом коефіцієнтів УЄФА).
 
У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів в кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
 
Ч - Чемпіонат
К - Кубок
СК - Суперкубок
КЛ - Кубок ліги
ЛЧ - Ліга чемпіонів
ЛЄ - Ліга Європи
В - всього
 
В Європі тривають національні першості сезону 2019/20. Минулий тиждень виявився вдалим для українських легіонерів.

Руслан Маліновський допоміг «Аталанті» розгромити «Мілан» з рахунком 5:0. Руслан прийняв участь у п'ятому забитому м'ячі, саме він віддав передачу метрів на 40 в напрямку Муріеля, який завершив розгром «россонері».

Українське дербі в Бельгії між «Гентом» та «Брюгге» не виявило переможця (1:1), а гольовий пас на свій рахунок записав Едуард Соболь, зробивши точний навіс на екс-форварда «Зорі» Денніса Бонавентуре.
 
Матчі Кубка Короля запам'яталися дебютними матчами наших представників в Іспанії Андрія Луніна та Василя Кравця. Голкіпер «Вальядоліда» провів поєдинок проти команди «Толос», зберігши ворота сухими. А захисник «Леганеса» Василь Кравець допоміг своїй команді здолати ФК «Андорра».

В Туреччині черговий гол на свій рахунок записав Артем Кравець, який виступає за «Кайсеріспор». Тепер в гольовому доробку українського форварда три голи за п'ять матчів в сезоні. 

В 1-й турецькій Лізі Олександр Гладкий розписався в воротах «Умранієспора» - це його другий гол в сезоні. Також відзначився голом нападник «Бурсаспора» Євген Селезньов, проте його гол не допоміг уникнути поразки (1:2) від «Менемена».
 
Як зіграли інші українські легіонери можна ознайомитись в таблиці.
 
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
 
 Англія (Прем'єр-ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (23 роки)
30 млн євро
Манчестер
Сіті

 Кубок ліги 1/4 (18.12) Оксфорд - Манчестер Сіті - 1:3
 (зіграв весь матч)
 18 тур (21.12) Манчестер Сіті - Лестер - 3:1
 (провів весь матч в запасі)

 Ч: 8 (0+0)
 СК: 1 (0+0)
 ЛЧ: 2 (0+0)
 КЛ: 1(0+0)

 В: 12 (0+0)

Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (30 років)
15 млн євро
Вест Хем		  17 тур (14.12) Саутгемптон - Вест Хем - 0:1
 (вийшов на заміну на 73 хв)
 19 тур (26.12) Кристал Пелес - Вест Хем		  Ч: 15 (3+1)

 В: 15 (3+1)
 Бельгія (Ліга Жупіле)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Яремчук 
форвард
27.11.1995 (24 роки)
12 млн євро
Гент

 19 тур (15.12) Остенде - Гент - 2:1
 (зіграв весь матч)
 20 тур (22.12) Гент - Брюгге - 1:1
 (зіграв весь матч)

  Ч: 17 (10+1) 
 ЛЄ: 11 (7+3)
 К: 1(0+0)

 В: 29 (17+4)

Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (29 років)
3 млн євро
Гент		  19 тур (15.12) Остенде - Гент - 2:1
 (зіграв 60 хв)
 20 тур (22.12) Гент - Брюгге - 1:1
 (вийшов на заміну на 88 хв)		  Ч: 17 (5+0)
 ЛЄ: 4 (0+2)
 К: 2 (0+1)

 В: 20 (5+3)

Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (29 років)
2,5 млн євро
Гент

 19 тур (15.12) Остенде - Гент - 2:1
 (зіграв весь матч)
 20 тур (22.12) Гент - Брюгге - 1:1
 (зіграв весь матч)

  Ч: 19 (1+0)
 ЛЄ: 12 (1+0)
 К: 1(0+0)

 В: 32 (2+0)

Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (28 років)
1 млн євро
Андерлехт		  Кубок Бельгии 1/4 (19.12) Андерлехт - Брюгге - 0:2
 (не потрапив в заявку на матч)
 20 тур (22.12) Андерлехт - Генк - 2:0
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)

Андрій Бацула
 лівий захисник
6.02.1992 (27 років)
600 тис євро
Кортрейк		  Кубок Бельгии 1/4 (18.12) Сент-Жиллуаз - Кортрейк - 0:1
 (зіграв весь матч)
 20 тур (21.12) Ейпен - Кортрейк - 1:2
 (зіграв 17 хв)		  Ч: 8 (0+0)
 К: 3 (0+0)

 В: 11 (0+0)

Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (24 роки)
2,5 млн євро
Брюгге

 Кубок Бельгии 1/4 (19.12) Андерлехт - Брюгге - 0:2
 (зіграв весь матч)
 20 тур (22.12) Гент - Брюгге - 1:1
 (вийшов на заміну на 46 хв, 1 асист)

  Ч: 16 (0+2)
 ЛЧ: 6 (0+0)
 К: 2 (0+0)

 В: 24 (0+2)
 Греція (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитрий Чигринский
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
900 тис євро
АЄК		  15 тур (18.12) АЕК - Астерас - 2:1
 (зіграв весь матч)
 16 тур (21.12) Ламія - АЕК - 0:0
 (зіграв весь матч)

 Ч: 12 (1+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 13 (1+0)
 Данія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Юрій Яковенко
форвард
3.09.1993 (26 років)
700 тис євро
Есб'єрг		  20 тур (15.12) Раннерс - Есб'єрг - 3:0
 (не потрапив в заявку на матч) 
 21 тур (16.02) Есб'єрг - Копенгаген 		  Ч: 17 (5+2)
 ЛЄ: 1 (0+0)
 К: 2 (1+1)

 В: 20 (6+3)

Артем Довбик
форвард
21.06.1997 (22 роки)
300 тис євро
Сендерйюск		  20 тур (15.12) Хорсенс - Сендерйюск - 2:1
 (зіграв 56 хв)
 21 тур (16.12) Сендерйюск - Хобро		  Ч: 9 (2+1); 3 (0+0)
 К: 3 (2+0); 0 (0+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)
 
 В: 12 (4+1); 4 (0+0)
 Іспанія (Прімера)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (20 років)
3 млн євро
Вальядолід		  Кубок Іспанії (16.12) Толоса - Вальядолід - 0:3
 (зіграв весь матч)
 18 тур (21.12) Вальядолід - Валенсія - 1:1 
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 0 
 К: 1 (0)

 В: 1 (0)

Василь Кравець
лівий захисник
20.08.1997 (22 роки)
3 млн євро
Леганес		  Кубок Іспанії (16.12) Андорра - Леганес - 6:7 (по пен.)
 (зіграв 106 хв)
 18 тур (22.12) Леганес - Еспаньол - 2:0
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 0 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Іспанія (Сегунда)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
1 млн євро
Альбасете		  Кубок Іспанії (18.12) Туделано - Альбасете - 0:1
 (не потрапив в заявку на матч)
 21 тур (21.12) Альбасете - Ельче - 0:1
 (зіграв весь матч)		  Ч: 18 (3+1)

 В: 18 (3+1)

Орест Лебеденко
лівий захисник
23.09.1998 (21 рік)
600 тис євро
Луго

 Кубок Іспанії (18.12) Сестао Рівер - Луго - 7:6 (по пен.)
 (зіграв весь матч, не забв післяматчевий пенальті)
 21 тур (21.12) Малага - Луго - 1:1
 (не потрапив в заявку на матч)

  Ч: 5 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 6 (0+0)


Сергій Мякушко 
правий півзахисник
15.04.1993 (26 років)
800 тис євро
Алькорн		  Кубок Іспанії (17.12) Касереньйо - Алькорн - 1:0
 (вийшов на заміну на 60 хв)
 21 тур (21.12) Алькорн - Фуенлабрада - 1:1
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 10 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 11 (0+0)
345 Італія (Серія А)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський    
центральний хавбек
4.05.1993 (26 років)
14 млн євро
Аталанта		  16 тур (15.12) Болонья - Аталанта - 2:1
 (зіграв весь матч, 1 гол)
 17 тур (22.12) Аталанта - Мілан - 5:0
 (зіграв весь матч)		  Ч: 14 (2+0)
 ЛЧ: 6 (1+1)

 В: 20 (3+1)

Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
2 млн євро
Лечче		  16 тур (14.12) Брешіа - Лечче - 3:0
 (зіграв 46 хв, отримав жк)
 17 тур (22.12) Лечче - Болонья - 2:3
 (вийшов на заміну на 46 хв)		  Ч: 12 (0+2)

 В: 12 (0+2)
 Кіпр (Перший дивізіон)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (27 років)
600 тис євро
Пафос		  12 тур (6.12) Пафос - Неа Саламіна - 1:0
 (зіграв весь матч)
 13 тур (14.12) АЕК - Пафос - 1:0
 (зіграв 79 хв, отримав чк)		  Ч: 13 (-19)

 В: 13 (-19)

Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (34 роки)
150 тис євро
Етнікос		  13 тур (16.12) АПОЕЛ - Етнікос - 2:0
 (не потрапив в заявку на матч)
 14 тур (22.12) Етнікос - Докса - 1:1
 (зіграв 77 хв)		  Ч: 10 (1+0)

 В: 10 (1+0)

Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (22 роки)
150 тис євро
Етнікос		  13 тур (16.12) АПОЕЛ - Етнікос - 2:0
 (зіграв весь матч)
 14 тур (22.12) Етнікос - Докса - 1:1
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 		  Ч: 9 (0+0)

 В: 9 (0+0)

Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (31 рік)
400 тис євро
Анортосіс		  13 тур (14.12) Аполлон - Анортосіс - 2:0
 (зіграв весь матч)
 14 тур (20.12) Анортосіс - Паралімні - 5:1
 (провів весь матч в запасі) 		  Ч: 10 (0+0)

 В: 10 (0+0)
 Німеччина (2-а Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Борис Тащи 
форвард
26.07.1993 (26 років)
500 тис євро
Санкт-Паулі		  17 тур (14.12) Санкт-Паулі - Веєн - 3:1
 (провів весь матч в запасі)
 18 тур (21.12) Санкт-Паулі - Армінія - 3:0
 (вийшов на заміну на 86 хв)		  Ч: 8 (0+0)

 В: 8 (0+0)

Ігор Березовський
воротар
24.08.1990 (29 років)
100 тис євро 
Дармштадт 98		  17 тур (16.12) Дармштадт - Штутгарт - 1:1
 (не потрапив в заявку на матч)
 18 тур (21.12) Дармштадт - Гамбургер - 2:2
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 0
 
 В: 0
 Португалія (Прімейра)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Валерій Бондаренко
центральний захисник
3.02.1994 (25 років)
1 млн євро
Віторія 
Гімарайнш		  14 тур (15.12) Жил Вісенте - Віторія Гімарайнш - 2:2
 (не потрапив в заявку на матч)
 Кубок ліги (21.12) Віторія Гімарайнш - Спортінг К. - 3:0
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 3 (0+0)
 ЛЄ: 3 (0+0)
 КЛ: 1 (1+0)

 В: 7 (1+0)
 Португалія (Сегунда)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (21 рік)
100 тис євро
Каса Піа		  13 тур (15.12) Каса Піа - Мафра - 0:1
 (зіграв весь матч)
 Кубок ліги (21.12) Санта Клара - Каса Піа - 1:2
 (зіграв 82 хв, отримав жк)		  Ч: 5 (1+0)
 КЛ: 3 (0+0)

 В: 8 (1+0)
 Сербія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Тарас Бондаренко
опорний хавбек
23.09.1992 (27 років)
900 тис євро
Раднічкі		  16 тур (14.12) Пролетер - Раднічкі - 1:1
 (не потрапив в заявку на матч) 
 21 тур (15.02) Спартак - Раднічкі		  Ч: 12 (0+1) 
 ЛЄ: 2 (0+0)
 К: 2 (0+0)

 В: 16 (0+1) 

Євгеній Коваленко
лівий вінгер
11.08.1992 (27 років)
200 тис євро
Рад		  2.11.2019 покинув команду вільним агентом.  Ч: 6 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 7 (0+0)

Марко Девіч
центр-форвард
27.10.1983 (36 років)
300 тис євро
Вождовац		  20 тур (8.12) Явор - Вождовац - 1:2
 (не потрапив в заявку на матч) 
 21 тур (15.02) Младость - Вождовац		  Ч: 12 (4+0)

 В: 12 (4+0)

Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (28 років)
200 тис євро
Раднік		  6 тур (15.12) Раднік - Партізан - 1:2
 (зіграв весь матч)
 21 тур (15.02) Партізан - Раднік		  Ч: 10 (5+0)
 К: 2 (0+1)

 В: 12 (5+1)
 Туреччина (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (31 рік)
1,3 млн євро
Різеспор		  Кубок Туреччини (17.12) Самсунспор - Різеспор - 1:1
 (не потрапив в заявку на матч)  
 16 тур (21.12) Єні Малатьяспор - Різеспор - 0:2
 (зіграв весь матч, отримав жк)		  Ч: 12 (0+1)
 К: 1 (1+0)

 В: 13 (1+1)

Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (29 років)
1,25 млн євро
Сівасспор		  Кубок Туреччини (18.12) Сівасспор - Ерокспор - 0:1
 (не потрапив в заявку на матч, травмований)
 16 тур (22.12) Генчлербірлігі - Сівасспор - 2:2
 (не потрапив в заявку на матч, травмований)		  Ч: 3 (0+0)

 В: 3 (0+0)

Артем Кравець
форвард
3.06.1989 (30 років)
750 тис євро
Кайсеріспор		  Кубок Туреччини (19.12) Маніса - Кайсеріспор - 3:3
 (не потрапив в заявку на матч) 
 16 тур (22.12) Кайсеріспор - Башакшехір - 1:4
 (зіграв весь матч, 1 гол)		  Ч: 4 (2+0)
 К: 1 (1+0)

 В: 5 (3+0)

Євген Опанасенко
правий захисник
25.08.1990 (29 років)
550 тис євро
Коньяспор		  15 тур (16.12) Башакшехір - Коньяспор - 1:1
 (не потрапив в заявку на матч)
 16 тур (23.12) Коньяспор - Трабзонспор		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Туреччина (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Гладкий
форвард
24.08.1987 (32 роки)
450 тис євро
Адана Демірспор		  15 тур (13.12) Алтай - Адана Демірспор - 1:0
 (вийшов на заміну на 58 хв, отримав жк)
 16 тур (20.12) Адана Демірспор - Умранієспор - 4:2
 (зіграв весь матч, 1 гол)		  Ч: 8 (2+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 9 (2+0)

Євген Селезньов
форвард
20.06.1985 (34 роки)
400 тис євро
Бурсаспор		  Кубок Туреччина (19.12) Бурсаспор - Буюкшехір - 2:1
 (зіграв 68 хв)
 16 тур (22.12) Менемен - Бурсаспор - 2:1
 (зіграв весь матч, 1 гол)		  Ч: 11 (2+1)
 К: 4 (3+1)

 В: 15 (5+2)
 Хорватія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
350 тис євро
Осієк		  19 тур (15.12) Осієк - Славен Белупо - 3:2
 (не потрапив в заявку на матч)
 20 тур (2.02) Горіца - Осієк		  Ч: 16 (3+1)
 ЛЄ: 2 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 19 (3+1)

Олександр Сваток
центральний захисник
27.09.1994 (25 років)
700 тис євро
Хайдук		  19 тур (15.12) Хайдук - Істра - 2:1
 (провів весь матч в запасі)
 20 тур (2.02) Вараждин - Хайдук		  Ч: 6 (0+0) 
 ЛЄ: 2 (0+0)

 В: 8 (0+0)
 Чехія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Цуріков
лівий захисник
5.10.1992 (27 років)
600 тис євро
Яблонець		  20 тур (13.12) Млада - Яблонець - 2:3
 (не потрапив в заявку на матч, травмований) 
 21 тур (15.02) Яблонець - Пржибрам		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)

Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (24 роки)
850 тыс євро
Слован		  20 тур (14.12) Слован - Карвіна - 3:0
 (зіграв весь матч)
 21 тур (15.02) Спарта - Слован		  Ч: 19 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 20 (0+0)


Ахмед Алібеков
опорний півзахисник
29.05.1998 (21 рік)
300 тис євро
Слован		  20 тур (14.12) Слован - Карвіна - 3:0
 (не потрапив в заявку на матч)
 21 тур (15.02) Спарта - Слован		  Ч: 5 (0+0)

 В: 5 (0+0)

Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (25 років)
300 тис євро
ФАСТАВ		  20 тур (14.12) ФАСТАВ - Опава - 2:0
 (не потрапив в заявку на матч)
 21 тур (15.02) Карвіна - ФАСТАВ		  Ч: 10 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 11 (0+0)
 Шотландія (Прем'єршип)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Мар'ян Швед
правий вінгер
16.07.1997 (22 роки)
2 млн євро
Селтік		  12 тур (18.12) Хартс - Селтік - 0:2
 (не потрапив в заявку на матч)
 19 тур (21.12) Селтік - Абердін - 2:1
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 1 (0+0)
 ЛЧ: 1 (1+0)

 В: 2 (1+0)

 

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Автор — Денис Шаховец, Sport.ua

(54 голоса)

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Комментарии
    Eclipse
      Eclipse, 23.12.2019 12:14
    +2
    Женя Матийчук, 02.12.2019 12:42
    а Угорщина де?
    там теж багато українців грає
    Сразу за Чопом.
    Ссылка
    Eclipse
      Eclipse, 23.12.2019 12:13
    -1
    Лично мне интересней как выступают граждане Украины в Украине.
    Какая мне радость от вертолётов Сикорского в США? Например.
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    Den96
      Den96, 16.12.2019 11:33
    0
    OKs100, 16.12.2019 11:30
    Поменяйте цену футболистов. На Трансфермаркете уже другие цифры.
    Спасибо, обновим
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 16.12.2019 11:30
    0
    Поменяйте цену футболистов. На Трансфермаркете уже другие цифры.
    Ссылка
    Andriy Podvirnyy
      Andriy Podvirnyy, 10.12.2019 12:46
    0
    Хлопці в Прімері без помилок
    Ссылка
    Krestovskiy
    Krestovskiy, 02.12.2019 21:23
    -4
    Ракицкий норм отыграл с Лионом. Жаль пропустит матч с Бенфикой
    Ссылка
    Андрей Калиниченко
      Андрей Калиниченко, 02.12.2019 13:53
    +2
    Только Яремчук хорош.
    Ссылка
    Андрей Калиниченко
      Андрей Калиниченко, 02.12.2019 13:51
    -1
    Все таки в большинстве своем украинские футболисты деревянные чур.и. Неспособные нормально играть, чему это таблица является ярким доказательством.
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    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 02.12.2019 12:46
    0
    ясно , Угорщина не входить в топ 20.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 02.12.2019 12:42
    0
    а Угорщина де?
    там теж багато українців грає
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 12.11.2019 19:39
    -2
    PUTINHUILO, 12.11.2019 10:59
    Марьян в Селтике прозябает...Жаль
    Просто нужно было переходить в клуб своего уровня, где бы он мог играть, например, во вторую или третью шотландскую лигу.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 12.11.2019 11:02
    0
    PUTINHUILO, 12.11.2019 10:59
    Марьян в Селтике прозябает...Жаль
    Зато Самалійчуки нажили деньги на Лунине и Шведе и пох...карьера игроков. Продаж в заведомий глухой запас
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 12.11.2019 10:59
    +5
    Марьян в Селтике прозябает...Жаль
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 04.11.2019 15:15
    -7
    зозуля еще играет,3 гола за 4 месяца лучшеб неиграл))))
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    OKs100
    online
      OKs100, 28.10.2019 21:48
    +3
    Яремчук сейчас должен стоить больше 10 миллионов. Ждем когда поменяет цену Трансфермаркет.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 21.10.2019 11:05
    +3
    Поменяйте, пожалуйста, слово "Европа" на "ЕС" в заголовке.
    Очень важно не забывать, что Украина - это и есть самая настоящая Европа.
    Ссылка
    zack1976
      zack1976, 11.10.2019 08:59
    +4
    tank72063, 23.09.2019 15:32
    Дуже дякую за информацию...Девич тяжелый,судя по фотке...
    Тяжелый не тяжелый, но в 2-х матчах подряд, выходя на замену, забил, это вам не это
    Не, конечно чемп Сербии это не ЧУкр до 2014 года, но и Марко уже 35.
    Нравился мне всегда этот нап, жалко, что недооценивал его МИФ в своё время, многое мог сделать
    Это мое ИМХО
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 07.10.2019 21:27
    0
    а шо макс коваль?
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 07.10.2019 21:27
    -3
    Бондаренко Александр, 06.08.2019 10:30
    Думаю,Малиновский обгонит Ярмоленко и будет на втором месте после Зинченко
    думай, а ярмо тим часом буде забивати...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.10.2019 13:19
    +5
    Ну теперь хоть про Зозулю и сборную ныть не будут!А Опанасенко и Сваток прям супер команды выбрали лучше бы в Заре остались!
    Ссылка
    mishanyavin
    mishanyavin, 14.08.2019 23:31
    +14
    Можна і Білорусь добавити . Тим більше , що троє наших б'ються з БАТЕ за чемпіонство . А наша юна майбутня зірка збірної(ні) Артем Мілевський , як не дивно , грає одну із ключових ролей в цьому дійстві...
    Ссылка
    DIM-C
      DIM-C, 29.07.2019 16:05
    +8
    А как же Польша? Лига посильнее Кипрской
    Ссылка
    DIM-C
      DIM-C, 05.08.2019 13:03
    +7
    Den96, 29.07.2019 16:19
    Не входит в топ-20 лиг
    А 1я лига Турции входит?
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 19.08.2019 19:21
    +6
    Судячи по кількості нулів,хлопців недарма сплавили.
    Ссылка
    y-grec
    y-grec, 30.07.2019 10:22
    +6
    Я так розумію Росію випустили з поля зору з політичних причин?
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 12.11.2019 10:59
    +5
    Марьян в Селтике прозябает...Жаль
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.10.2019 13:19
    +5
    Ну теперь хоть про Зозулю и сборную ныть не будут!А Опанасенко и Сваток прям супер команды выбрали лучше бы в Заре остались!
    Ссылка
    zack1976
      zack1976, 11.10.2019 08:59
    +4
    tank72063, 23.09.2019 15:32
    Дуже дякую за информацию...Девич тяжелый,судя по фотке...
    Тяжелый не тяжелый, но в 2-х матчах подряд, выходя на замену, забил, это вам не это
    Не, конечно чемп Сербии это не ЧУкр до 2014 года, но и Марко уже 35.
    Нравился мне всегда этот нап, жалко, что недооценивал его МИФ в своё время, многое мог сделать
    Это мое ИМХО
    Ссылка
    FCDK_87
    FCDK_87, 24.09.2019 12:11
    +4
    DIM-C, 29.07.2019 16:05
    А как же Польша? Лига посильнее Кипрской
    100%, Дитятьев неплохо смотрится
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 28.10.2019 21:48
    +3
    Яремчук сейчас должен стоить больше 10 миллионов. Ждем когда поменяет цену Трансфермаркет.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 21.10.2019 11:05
    +3
    Поменяйте, пожалуйста, слово "Европа" на "ЕС" в заголовке.
    Очень важно не забывать, что Украина - это и есть самая настоящая Европа.
    Ссылка
    Den96
      Den96, 12.08.2019 22:44
    +3
    azovjoker, 12.08.2019 17:31
    а где Селезнев? Царя забыли )))
    Покинул Малагу
    Ссылка
    Alehandro
    online
    Alehandro, 05.08.2019 16:16
    +3
    Задумка норм, но лучше было б, если б запись по каждому игроку содержала только первые два поля (имя + клуб) и была кликабельна. А уже кликом по записи открывалась или закрывалась личная статистика по матчам в виде выпадающего подменю.
    Ссылка
    Den96
      Den96, 05.08.2019 13:43
    +3
    DIM-C, 05.08.2019 13:03
    А 1я лига Турции входит?
    Так можно и про Сегунду сказать) Рейтинг УЕФА составлен по странам, Турция на 10 месте. Если интерес к рубрике будет увеличиваться, добавим еще несколько чемпионатов.
    Ссылка
    Eclipse
      Eclipse, 23.12.2019 12:14
    +2
    Женя Матийчук, 02.12.2019 12:42
    а Угорщина де?
    там теж багато українців грає
    Сразу за Чопом.
    Ссылка
    Андрей Калиниченко
      Андрей Калиниченко, 02.12.2019 13:53
    +2
    Только Яремчук хорош.
    Ссылка
    Johnny92
    Johnny92, 02.09.2019 14:13
    +2
    Статистика більшості наших гравців просто мертва. Поки що Ігор Пластун грає стабільно всі матчі і Зінченко, Яремчук має прекрасну статистику, але травмувався, за ЗУ не зіграє, і це втрата. Ну і Ярмоленко гол забив.
    Ссылка
    Den96
      Den96, 12.08.2019 13:09
    +2
    Sasha666, 12.08.2019 12:53
    А чего не добавили Сердюка с Боавишты и Шуранова с Нюрнберга !?
    Жека покинул Боавишту. Шуранова добавим
    Ссылка
    Бондаренко Александр
      Бондаренко Александр, 06.08.2019 10:30
    +2
    Думаю,Малиновский обгонит Ярмоленко и будет на втором месте после Зинченко
    Ссылка
    Den96
      Den96, 29.07.2019 16:19
    +2
    DIM-C, 29.07.2019 16:05
    А как же Польша? Лига посильнее Кипрской
    Не входит в топ-20 лиг
    Ссылка
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