Як українці в Європі виступають. Статистика в сезоні 2019/20

Руслан Маліновський допоміг «Аталанті» розгромити «Мілан» з рахунком 5:0. Руслан прийняв участь у п'ятому забитому м'ячі, саме він віддав передачу метрів на 40 в напрямку Муріеля, який завершив розгром «россонері».
Українське дербі в Бельгії між «Гентом» та «Брюгге» не виявило переможця (1:1), а гольовий пас на свій рахунок записав Едуард Соболь, зробивши точний навіс на екс-форварда «Зорі» Денніса Бонавентуре.
В Туреччині черговий гол на свій рахунок записав Артем Кравець, який виступає за «Кайсеріспор». Тепер в гольовому доробку українського форварда три голи за п'ять матчів в сезоні.
В 1-й турецькій Лізі Олександр Гладкий розписався в воротах «Умранієспора» - це його другий гол в сезоні. Також відзначився голом нападник «Бурсаспора» Євген Селезньов, проте його гол не допоміг уникнути поразки (1:2) від «Менемена».
|Англія (Прем'єр-ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (23 роки)
30 млн євро
|
Манчестер
Сіті
|
Кубок ліги 1/4 (18.12) Оксфорд - Манчестер Сіті - 1:3
|
Ч: 8 (0+0)
|
Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (30 років)
15 млн євро
|
Вест Хем
|
17 тур (14.12) Саутгемптон - Вест Хем - 0:1
(вийшов на заміну на 73 хв)
19 тур (26.12) Кристал Пелес - Вест Хем
|
Ч: 15 (3+1)
В: 15 (3+1)
|Бельгія (Ліга Жупіле)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Роман Яремчук
форвард
27.11.1995 (24 роки)
12 млн євро
|
Гент
|
19 тур (15.12) Остенде - Гент - 2:1
|
Ч: 17 (10+1)
ЛЄ: 11 (7+3)
К: 1(0+0)
В: 29 (17+4)
|
Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (29 років)
3 млн євро
|
Гент
|
19 тур (15.12) Остенде - Гент - 2:1
(зіграв 60 хв)
20 тур (22.12) Гент - Брюгге - 1:1
(вийшов на заміну на 88 хв)
|
Ч: 17 (5+0)
ЛЄ: 4 (0+2)
К: 2 (0+1)
В: 20 (5+3)
|
Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (29 років)
2,5 млн євро
|
Гент
|
19 тур (15.12) Остенде - Гент - 2:1
|
Ч: 19 (1+0)
ЛЄ: 12 (1+0)
К: 1(0+0)
В: 32 (2+0)
|
Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (28 років)
1 млн євро
|
Андерлехт
|
Кубок Бельгии 1/4 (19.12) Андерлехт - Брюгге - 0:2
(не потрапив в заявку на матч)
20 тур (22.12) Андерлехт - Генк - 2:0
(провів весь матч в запасі)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Андрій Бацула
лівий захисник
6.02.1992 (27 років)
600 тис євро
|
Кортрейк
|
Кубок Бельгии 1/4 (18.12) Сент-Жиллуаз - Кортрейк - 0:1
(зіграв весь матч)
20 тур (21.12) Ейпен - Кортрейк - 1:2
(зіграв 17 хв)
|
Ч: 8 (0+0)
К: 3 (0+0)
В: 11 (0+0)
|
Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (24 роки)
2,5 млн євро
|
Брюгге
|
Кубок Бельгии 1/4 (19.12) Андерлехт - Брюгге - 0:2
|
Ч: 16 (0+2)
ЛЧ: 6 (0+0)
К: 2 (0+0)
В: 24 (0+2)
|Греція (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитрий Чигринский
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
900 тис євро
|
АЄК
|
15 тур (18.12) АЕК - Астерас - 2:1
(зіграв весь матч)
16 тур (21.12) Ламія - АЕК - 0:0
(зіграв весь матч)
|
Ч: 12 (1+0)
|Данія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Юрій Яковенко
форвард
3.09.1993 (26 років)
700 тис євро
|
Есб'єрг
|
20 тур (15.12) Раннерс - Есб'єрг - 3:0
(не потрапив в заявку на матч)
21 тур (16.02) Есб'єрг - Копенгаген
|
Ч: 17 (5+2)
ЛЄ: 1 (0+0)
К: 2 (1+1)
В: 20 (6+3)
|
Артем Довбик
форвард
21.06.1997 (22 роки)
300 тис євро
|
Сендерйюск
|
20 тур (15.12) Хорсенс - Сендерйюск - 2:1
(зіграв 56 хв)
21 тур (16.12) Сендерйюск - Хобро
|
Ч: 9 (2+1); 3 (0+0)
К: 3 (2+0); 0 (0+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 12 (4+1); 4 (0+0)
|Іспанія (Прімера)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (20 років)
3 млн євро
|
Вальядолід
|
Кубок Іспанії (16.12) Толоса - Вальядолід - 0:3
(зіграв весь матч)
18 тур (21.12) Вальядолід - Валенсія - 1:1
(провів весь матч в запасі)
|
Ч: 0
К: 1 (0)
В: 1 (0)
|
Василь Кравець
лівий захисник
20.08.1997 (22 роки)
3 млн євро
|
Леганес
|
Кубок Іспанії (16.12) Андорра - Леганес - 6:7 (по пен.)
(зіграв 106 хв)
18 тур (22.12) Леганес - Еспаньол - 2:0
(не потрапив в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Іспанія (Сегунда)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
1 млн євро
|
Альбасете
|
Кубок Іспанії (18.12) Туделано - Альбасете - 0:1
(не потрапив в заявку на матч)
21 тур (21.12) Альбасете - Ельче - 0:1
(зіграв весь матч)
|
Ч: 18 (3+1)
В: 18 (3+1)
|
Орест Лебеденко
лівий захисник
23.09.1998 (21 рік)
600 тис євро
|
Луго
|
Кубок Іспанії (18.12) Сестао Рівер - Луго - 7:6 (по пен.)
|
Ч: 5 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 6 (0+0)
|
|
Алькорн
|
Кубок Іспанії (17.12) Касереньйо - Алькорн - 1:0
(вийшов на заміну на 60 хв)
21 тур (21.12) Алькорн - Фуенлабрада - 1:1
(провів весь матч в запасі)
|
Ч: 10 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 11 (0+0)
|Італія (Серія А)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Руслан Маліновський
центральний хавбек
4.05.1993 (26 років)
14 млн євро
|
Аталанта
|
16 тур (15.12) Болонья - Аталанта - 2:1
(зіграв весь матч, 1 гол)
17 тур (22.12) Аталанта - Мілан - 5:0
(зіграв весь матч)
|
Ч: 14 (2+0)
ЛЧ: 6 (1+1)
В: 20 (3+1)
|
Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
2 млн євро
|
Лечче
|
16 тур (14.12) Брешіа - Лечче - 3:0
(зіграв 46 хв, отримав жк)
17 тур (22.12) Лечче - Болонья - 2:3
(вийшов на заміну на 46 хв)
|
Ч: 12 (0+2)
В: 12 (0+2)
|Кіпр (Перший дивізіон)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (27 років)
600 тис євро
|
Пафос
|
12 тур (6.12) Пафос - Неа Саламіна - 1:0
(зіграв весь матч)
13 тур (14.12) АЕК - Пафос - 1:0
(зіграв 79 хв, отримав чк)
|
Ч: 13 (-19)
В: 13 (-19)
|
Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (34 роки)
150 тис євро
|
Етнікос
|
13 тур (16.12) АПОЕЛ - Етнікос - 2:0
(не потрапив в заявку на матч)
14 тур (22.12) Етнікос - Докса - 1:1
(зіграв 77 хв)
|
Ч: 10 (1+0)
В: 10 (1+0)
|
Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (22 роки)
150 тис євро
|
Етнікос
|
13 тур (16.12) АПОЕЛ - Етнікос - 2:0
(зіграв весь матч)
14 тур (22.12) Етнікос - Докса - 1:1
(зіграв весь матч, отримав жк)
|
Ч: 9 (0+0)
В: 9 (0+0)
|
Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (31 рік)
400 тис євро
|
Анортосіс
|
13 тур (14.12) Аполлон - Анортосіс - 2:0
(зіграв весь матч)
14 тур (20.12) Анортосіс - Паралімні - 5:1
(провів весь матч в запасі)
|
Ч: 10 (0+0)
В: 10 (0+0)
|Німеччина (2-а Бундесліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Борис Тащи
форвард
26.07.1993 (26 років)
500 тис євро
|
Санкт-Паулі
|
17 тур (14.12) Санкт-Паулі - Веєн - 3:1
(провів весь матч в запасі)
18 тур (21.12) Санкт-Паулі - Армінія - 3:0
(вийшов на заміну на 86 хв)
|
Ч: 8 (0+0)
В: 8 (0+0)
|
Ігор Березовський
воротар
24.08.1990 (29 років)
100 тис євро
|
Дармштадт 98
|
17 тур (16.12) Дармштадт - Штутгарт - 1:1
(не потрапив в заявку на матч)
18 тур (21.12) Дармштадт - Гамбургер - 2:2
(не потрапив в заявку на матч)
|
Ч: 0
В: 0
|Португалія (Прімейра)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Валерій Бондаренко
центральний захисник
3.02.1994 (25 років)
1 млн євро
|
Віторія
Гімарайнш
|
14 тур (15.12) Жил Вісенте - Віторія Гімарайнш - 2:2
(не потрапив в заявку на матч)
Кубок ліги (21.12) Віторія Гімарайнш - Спортінг К. - 3:0
(не потрапив в заявку на матч)
|
Ч: 3 (0+0)
ЛЄ: 3 (0+0)
КЛ: 1 (1+0)
В: 7 (1+0)
|Португалія (Сегунда)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (21 рік)
100 тис євро
|
Каса Піа
|
13 тур (15.12) Каса Піа - Мафра - 0:1
(зіграв весь матч)
Кубок ліги (21.12) Санта Клара - Каса Піа - 1:2
(зіграв 82 хв, отримав жк)
|
Ч: 5 (1+0)
КЛ: 3 (0+0)
В: 8 (1+0)
|Сербія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Тарас Бондаренко
опорний хавбек
23.09.1992 (27 років)
900 тис євро
|
Раднічкі
|
16 тур (14.12) Пролетер - Раднічкі - 1:1
(не потрапив в заявку на матч)
21 тур (15.02) Спартак - Раднічкі
|
Ч: 12 (0+1)
ЛЄ: 2 (0+0)
К: 2 (0+0)
В: 16 (0+1)
|
Євгеній Коваленко
лівий вінгер
11.08.1992 (27 років)
200 тис євро
|
Рад
|2.11.2019 покинув команду вільним агентом.
|
Ч: 6 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 7 (0+0)
|
Марко Девіч
центр-форвард
27.10.1983 (36 років)
300 тис євро
|
Вождовац
|
20 тур (8.12) Явор - Вождовац - 1:2
(не потрапив в заявку на матч)
21 тур (15.02) Младость - Вождовац
|
Ч: 12 (4+0)
В: 12 (4+0)
|
Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (28 років)
200 тис євро
|
Раднік
|
6 тур (15.12) Раднік - Партізан - 1:2
(зіграв весь матч)
21 тур (15.02) Партізан - Раднік
|
Ч: 10 (5+0)
К: 2 (0+1)
В: 12 (5+1)
|Туреччина (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (31 рік)
1,3 млн євро
|
Різеспор
|
Кубок Туреччини (17.12) Самсунспор - Різеспор - 1:1
(не потрапив в заявку на матч)
16 тур (21.12) Єні Малатьяспор - Різеспор - 0:2
(зіграв весь матч, отримав жк)
|
Ч: 12 (0+1)
К: 1 (1+0)
В: 13 (1+1)
|
Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (29 років)
1,25 млн євро
|
Сівасспор
|
Кубок Туреччини (18.12) Сівасспор - Ерокспор - 0:1
(не потрапив в заявку на матч, травмований)
16 тур (22.12) Генчлербірлігі - Сівасспор - 2:2
(не потрапив в заявку на матч, травмований)
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Артем Кравець
форвард
3.06.1989 (30 років)
750 тис євро
|
Кайсеріспор
|
Кубок Туреччини (19.12) Маніса - Кайсеріспор - 3:3
(не потрапив в заявку на матч)
16 тур (22.12) Кайсеріспор - Башакшехір - 1:4
(зіграв весь матч, 1 гол)
|
Ч: 4 (2+0)
К: 1 (1+0)
В: 5 (3+0)
|
Євген Опанасенко
правий захисник
25.08.1990 (29 років)
550 тис євро
|
Коньяспор
|
15 тур (16.12) Башакшехір - Коньяспор - 1:1
(не потрапив в заявку на матч)
16 тур (23.12) Коньяспор - Трабзонспор
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Туреччина (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Гладкий
форвард
24.08.1987 (32 роки)
450 тис євро
|
Адана Демірспор
|
15 тур (13.12) Алтай - Адана Демірспор - 1:0
(вийшов на заміну на 58 хв, отримав жк)
16 тур (20.12) Адана Демірспор - Умранієспор - 4:2
(зіграв весь матч, 1 гол)
|
Ч: 8 (2+0)
К: 1 (0+0)
В: 9 (2+0)
|
Євген Селезньов
форвард
20.06.1985 (34 роки)
400 тис євро
|
Бурсаспор
|
Кубок Туреччина (19.12) Бурсаспор - Буюкшехір - 2:1
(зіграв 68 хв)
16 тур (22.12) Менемен - Бурсаспор - 2:1
(зіграв весь матч, 1 гол)
|
Ч: 11 (2+1)
К: 4 (3+1)
В: 15 (5+2)
|Хорватія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
350 тис євро
|
Осієк
|
19 тур (15.12) Осієк - Славен Белупо - 3:2
(не потрапив в заявку на матч)
20 тур (2.02) Горіца - Осієк
|
Ч: 16 (3+1)
ЛЄ: 2 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 19 (3+1)
|
Олександр Сваток
центральний захисник
27.09.1994 (25 років)
700 тис євро
|
Хайдук
|
19 тур (15.12) Хайдук - Істра - 2:1
(провів весь матч в запасі)
20 тур (2.02) Вараждин - Хайдук
|
Ч: 6 (0+0)
ЛЄ: 2 (0+0)
В: 8 (0+0)
|Чехія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Андрій Цуріков
лівий захисник
5.10.1992 (27 років)
600 тис євро
|
Яблонець
|
20 тур (13.12) Млада - Яблонець - 2:3
(не потрапив в заявку на матч, травмований)
21 тур (15.02) Яблонець - Пржибрам
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (24 роки)
850 тыс євро
|
Слован
|
20 тур (14.12) Слован - Карвіна - 3:0
(зіграв весь матч)
21 тур (15.02) Спарта - Слован
|
Ч: 19 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 20 (0+0)
|
|
Слован
|
20 тур (14.12) Слован - Карвіна - 3:0
(не потрапив в заявку на матч)
21 тур (15.02) Спарта - Слован
|
Ч: 5 (0+0)
В: 5 (0+0)
|
Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (25 років)
300 тис євро
|
ФАСТАВ
|
20 тур (14.12) ФАСТАВ - Опава - 2:0
(не потрапив в заявку на матч)
21 тур (15.02) Карвіна - ФАСТАВ
|
Ч: 10 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 11 (0+0)
|Шотландія (Прем'єршип)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
|
Селтік
|
12 тур (18.12) Хартс - Селтік - 0:2
(не потрапив в заявку на матч)
19 тур (21.12) Селтік - Абердін - 2:1
(не потрапив в заявку на матч)
|
Ч: 1 (0+0)
ЛЧ: 1 (1+0)
В: 2 (1+0)
Автор — Денис Шаховец, Sport.ua
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там теж багато українців грає
Какая мне радость от вертолётов Сикорского в США? Например.
там теж багато українців грає
Очень важно не забывать, что Украина - это и есть самая настоящая Европа.
Не, конечно чемп Сербии это не ЧУкр до 2014 года, но и Марко уже 35.
Нравился мне всегда этот нап, жалко, что недооценивал его МИФ в своё время, многое мог сделать
Это мое ИМХО
Не, конечно чемп Сербии это не ЧУкр до 2014 года, но и Марко уже 35.
Нравился мне всегда этот нап, жалко, что недооценивал его МИФ в своё время, многое мог сделать
Это мое ИМХО
Очень важно не забывать, что Украина - это и есть самая настоящая Европа.
там теж багато українців грає
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