Ястремская/Ван Цян – Дабровски/Сюй Ифань. Смотреть онлайн. LIVE

В понедельник, 17 июня, Даяна Ястремская стартует в парном разряде на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
Украинка в дуэте с китаянкой Ван Цян сыграет против первой сеяной пары Габриэла Дабровски (Канада) / Ифань Сюй (Китай).
Поединок состоится четвертым запуском на втором корте после матча Остапенко / Воскобоева – Грей / Силва. Ориентировочное время начала матча 18:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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