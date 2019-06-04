Ролан Гаррос. Костенко вышла во 2-й круг парного разряда (обновляется)

Во вторник, четвертого июня, украинские юниоры проводят матчи парного разряда на Ролан Гаррос.
Ранее во второй круг парного разряда вышел Эрик Ваншельбойм.
Результаты матчей (или время начала)
Любовь Костенко / Джулия Морле (Франция) – Джулин Файард / Люси Нгуен Тан (обе - Франция) – 6-2, 7-5
Илья Белобородько / Густав Стром (Швеция) – Баптист Ансельмо / Лорис Пуррой (оба - Франция) – 2-6, 5-7
Виктория Петренко / Мария Тимофеева (Россия) – Нацуми Кавагути (Япония) / Дайан Парри (Франция) – 17:00
Источник — Sport.ua
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