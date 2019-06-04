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Ролан Гаррос. Конта – первая полуфиналистка (обновляется)

Во вторник проходят матчи 1/4 круга нижней части женской одиночной сетки

  • 04.06.2019 16:30
  • 627 просмотров
  • 1 комментарий
Ролан Гаррос. Конта – первая полуфиналистка (обновляется)
© Roland-Garros. Йоханна Конта
Во вторник, четвертого июня, проходят матчи четвертого круга Ролан Гаррос нижней части женской одиночной сетки. 
 
Отметим, что верхняя часть сетки проведет свои поединки в среду.
 
Вылет Слоан Стивенс означает, что Элина Свитолина не опустится ниже текущей девятой позиции в мировом рейтинге.
 
Ролан Гаррос. 1/4 финала
 
Слоан Стивенс (США) – Йоханна Конта (Великобритания) – 1:6, 4:6
Маркета Вондроушова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия)
 
Верхняя часть сетки
Киз – Барти
Халеп – Анисимова
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.06.2019 16:45
    +3
    Кто бы мог представить перед стартом турнира полуфинал Конта - Вондроушова/Мартич?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.06.2019 16:45
    +3
    Кто бы мог представить перед стартом турнира полуфинал Конта - Вондроушова/Мартич?
    Ссылка
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