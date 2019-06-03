Ролан Гаррос. Зверев, Тим и Джокович вышли в 1/4 (обновляется)

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Папа Гуйе покинул расположение Карпат перед матчами против Волыни 20:28 — Муґунот схоже, тобі це як бальзам на рани

Арсенал-Киев может заменить Олимпик в Украинской Премьер-лиге 20:27 — ll_pogulianka_ll Це,що за маячня??? Що вони курять

ОФИЦИАЛЬНО: Виктор Скрипник возглавил Зарю 20:27 — roman_kros Достойна заміна, не чекав такого повороту. Удачі тренеру і команді! 20:23 — Ukraine_Kiev_Fan Я уже переживать начинаю, что нам Витю Леоненка назначат тренером. Он экс-динамовец, а значит шан...

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Украина U-21 обыграла Кипр U-21 в полуфинале Мемориала Лобановского 20:26 — nomad Ну и молодцы... давайте дальше... 20:23 — Український Патріот Лучше надо открываться и пассы надо давать не простые, а чтобы сокоманднику было удобно принять!