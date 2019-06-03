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Ролан Гаррос. Зверев, Тим и Джокович вышли в 1/4 (обновляется)

В понедельник проходят матчи четвертого круга нижней части мужской одиночной сетки

  • 03.06.2019 19:20
  • 1724 просмотра
  • 8 комментариев
Ролан Гаррос. Зверев, Тим и Джокович вышли в 1/4 (обновляется)
© Roland-Garros. Новак Джокович
В понедельник, третьего июня, проходят матчи четвертого круга Ролан Гаррос верхней части мужской одиночной сетки. Нижняя часть сетки сыграла в воскресенье, матч Кеи Нисикори – Бенуа Пэр был приостановлен и перенесен.
 
Ролан Гаррос. 1/8 финала
 
Кеи Нисикори (Япония) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:2, 6:7(8), 6:2, 6:7(8), 7:5
Новак Джокович (Сербия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 6:2, 6:2
Фабио Фоньини (Италия) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 2:6, 2:6, 6:7(5)
Доминик Тим (Австрия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 6:4, 6:2
Карен Хачанов (Россия) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
Джокович – Зверев 
Тим – Хачанов / дель Потро 
 
Нижняя часть сетки
Вавринка – Федерер
Нисикори – Надаль 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.06.2019 18:07
    +1
    Монфис едет с Элиной на траву. А Надя Киченок в миксте с Куреши выходит в полуфинал.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.06.2019 18:01
    +1
    Stanislav Matusevych, 03.06.2019 17:41
    А я перед матчем считал, что у Тима будут серьезные проблемы. Но не похоже.
    Да не вы один, я на другом ресурсе читал, многие верили в хорошие шансы монфиса, я им вторил сто у гаэля не единого шанса нет это не его уровень! Все пары предсказуемы у мужчин, кроме дель потро и хача, так же ч недоумевал почему все вдруг поверили в фоньини, да когда он в настроении он супер тенис показывает, аот только оно может внезапно закончится
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.06.2019 17:41
    0
    Сергей Богданов, 03.06.2019 17:24
    Смотрю как тим отправляет гаэля к элине на блины!
    А я перед матчем считал, что у Тима будут серьезные проблемы. Но не похоже.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.06.2019 17:40
    +1
    Тролль, 03.06.2019 17:32
    Самурай,сука..Все нервы вытрепал
    Это его конек на этом турнире
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 03.06.2019 17:32
    0
    Самурай,сука..Все нервы вытрепал
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.06.2019 17:24
    +1
    Смотрю как тим отправляет гаэля к элине на блины!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.06.2019 17:22
    +1
    Mr.Value, 03.06.2019 15:57
    Уставший самурай просто легчайший подарок для Надаля.
    У рафы вообще вся сетка просто подарок до финала!
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 03.06.2019 15:57
    +3
    Уставший самурай просто легчайший подарок для Надаля.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 03.06.2019 15:57
    +3
    Уставший самурай просто легчайший подарок для Надаля.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.06.2019 18:07
    +1
    Монфис едет с Элиной на траву. А Надя Киченок в миксте с Куреши выходит в полуфинал.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.06.2019 18:01
    +1
    Stanislav Matusevych, 03.06.2019 17:41
    А я перед матчем считал, что у Тима будут серьезные проблемы. Но не похоже.
    Да не вы один, я на другом ресурсе читал, многие верили в хорошие шансы монфиса, я им вторил сто у гаэля не единого шанса нет это не его уровень! Все пары предсказуемы у мужчин, кроме дель потро и хача, так же ч недоумевал почему все вдруг поверили в фоньини, да когда он в настроении он супер тенис показывает, аот только оно может внезапно закончится
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.06.2019 17:40
    +1
    Тролль, 03.06.2019 17:32
    Самурай,сука..Все нервы вытрепал
    Это его конек на этом турнире
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.06.2019 17:24
    +1
    Смотрю как тим отправляет гаэля к элине на блины!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.06.2019 17:22
    +1
    Mr.Value, 03.06.2019 15:57
    Уставший самурай просто легчайший подарок для Надаля.
    У рафы вообще вся сетка просто подарок до финала!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.06.2019 17:41
    0
    Сергей Богданов, 03.06.2019 17:24
    Смотрю как тим отправляет гаэля к элине на блины!
    А я перед матчем считал, что у Тима будут серьезные проблемы. Но не похоже.
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 03.06.2019 17:32
    0
    Самурай,сука..Все нервы вытрепал
    Ссылка
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