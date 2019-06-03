Ролан Гаррос. Джокович и Нисикори вышли в 1/4 финала (обновляется)

В понедельник, третьего июня, проходят матчи четвертого круга Ролан Гаррос верхней части мужской одиночной сетки. Нижняя часть сетки сыграла в воскресенье, матч Кеи Нисикори – Бенуа Пэр был приостановлен и перенесен.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Кеи Нисикори (Япония) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:2, 6:7(8), 6:2, 6:7(8), 7:5
Новак Джокович (Сербия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 6:2, 6:2
Фабио Фоньини (Италия) – Александр Зверев (Германия)
Доминик Тим (Австрия) – Гаэль Монфис (Франция)
Карен Хачанов (Россия) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джокович – Фоньини / Зверев
Тим / Монфис – Хачанов / дель Потро
Нижняя часть сетки
Вавринка – Федерер
Нисикори – Надаль
Источник — Sport.ua
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