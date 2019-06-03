Ролан Гаррос. Джокович и Нисикори вышли в 1/4 финала (обновляется)

15:54 — Вадим Трикоз

В любом случае удачи! Хороший тренер, приятный человек и отличный тренер как для команд не из топ...

15:50 — Darkness1984

та обеих сразу, они просто пешком в ШД пойдут

15:49 — Mr.Value

Удачи Фонсеке. Наконец-то в сильном чемпионате поработает.

15:45 — Варелыч Васин

Кто на замену? Говорят моуриньё без работы и венгер. Второй поинтересней будет.

15:38 — serg

зарплата Фонсеки в Шахтере на данный момент - 4 миллиона евро в год. В Роме будет 2 миллиона. У н...