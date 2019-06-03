Ролан Гаррос. Киз и Барти вышли в четвертьфинал (обновляется)

В понедельник, третьего июня, проходят матчи четвертого круга Ролан Гаррос верхней части женской одиночной сетки. Нижняя часть сетки играла в воскресенье.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Мэдисон Киз (США) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:2, 6:4
Эшли Барти (Австралия) – София Кенин (США) – 6:3, 3:6, 6:0
Симона Халеп (Румыния) – Ига Свёнтек (Польша)
Аманда Анисимова (США) – Алена Большова-Задойнов (Испания)
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Киз – Барти
Халеп / Свёнтек – Анисимова / Большова
Нижняя часть сетки
Стивенс – Конта
Вондроушова – Мартич
Источник — Sport.ua
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